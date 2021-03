Psühholoogiline nõustaja Kadi Kütt: unest, uudishimust, tahtest ja hoolimisest

Uurimusi meditatsiooni hüvedest on üle maailma läbi viidud juba pikki aastaid. Õigupoolest on need hüved teada iidsetest aegadest peale, kuid tänapäeva teadusel on õnnestunud neid ka resonantsuuringute (MRI) ja elektroentsefalograafia (EEG) abil tõestada.

Kuna unehäirete peamisteks põhjustajateks peetakse kuhjunud stressi ja ärevust, võiks esile tuua ühe huvitava uurimuse, mis viidi läbi Yale'i Ülikoolis. Uurimus kirjeldab, kuidas meditatsioon vähendab aju nö vaikerežiimi võrgustiku aktiivsust. See aju erinevaid struktuure ühendav võrgustik tekitab olukorra, mil meie meel läheb uitama ja nii kerkivad ei-tea-kust pähe iseeneslikud (enamasti negatiivsed) mõtted ja kommentaarid. Aju on vaikerežiimil siis, kui me ei mõtle millelegi konkreetsele ja tähelepanu lihtsalt hüpleb mõttelt mõttele. Tänapäeva inimese tavapärane seisund, kas pole? Paraku on meie aju kujunenud evolutsiooniliselt nii, et kui lasta tal iseseisvalt toimetada, keskendub ta pigem ohtudele kui headele asjadele ning mäletab selgemalt negatiivset kui positiivset. Kui me seda aju eripära ei teadvusta ja sellega ei arvesta, sipleme peagi stressi, ärevuse ja pideva muretsemise võrgus. Just neid hädasid mainivad ka kõik mu unetud kliendid. Hulk teadustöid on tõestanud, et tänu vaikerežiimi võrgustikku rahustavale mõjule on meditatsioon sisemise rahu kasvatamisel tõhus abivahend. See teeb temast ka tõhusa unerohu.