KUULA ALKEEMIA PODCASTI I Mis on tänapäeva naise suurimad väljakutsed ja kuidas need mõjutavad paarisuhte kvaliteeti?

"Naine on üks suur tervik. Mõnikord me tahame endast paremini aru saada ja minu arusaamist mööda on naised väga uudishimulikud enda sisemaailma suhtes, isegi uudishimulikumad kui mehed," ütleb pereterapeut Katrin Saali Saul. "Võib-olla tänapäeva noored mehed on ka iseenda sisemaailma suhtes väga uudishimulikud," teeb ta möönduse.

Vahel ei saa inimene päris täpselt aru, mis tema sees toimub ja seda on hea vaadata läbi erinevate meetodite, nurkade. Naisarhetüübid räägivadki naistele nende olemusest, andes justkui sõnastuse või pidepunkti, millele toetudes edasi minna. "Ma olen vaadanud, et naistel on palju lihtsam, kui anda sellele mingile konkreetsele osale endast nimi, nagu meditsiinis antakse diagnoose. Nii on ka naisel lihtsam leida endas üles näiteks tütarlapse energiat, kui ta teab, mida otsima peab või mis temas unarusse on jäänud," tõdeb Saali Saul.

Suhtedünaamika on muutumas

Tema raamat "Naiseks olemise kunst" ilmus juba aastal 2015 ja sellele on igal järgneval aastal tehtud kordustrükk. Tänaseks on teos tõusnud kultusraamatu staatusesse ja seda on müüdud enam kui kümme tuhat eksemplari. Saates selgitab Saali Saul lähemalt, miks raamat sedavõrd populaarne on, aga lühidalt öeldes annavad raamatus käsitletud arhetüübid koos variarhetüüpidega väärtuslikku infot nii naistele kui tegelikult ka meestele.

Tütarlaps, armastaja, perenaine ja kuninganna on oma elutervetes vormides iga naise ja ka mehe unistus. See aga, mismoodi on naiste roll, tähtsus ühiskonnas ja vastutus muutunud, muudab nii naiste enda tunnetust, aga ka perekonna ja paarisuhte dünaamikaid.

Miks mees petab?

Vahel lausa massilisena näiv suhete lagunemine, perede purunemine ja kõrvalsuhete tekkimine on murettekitav. Miks suhted purunevad, mispärast nii kergekäeliselt lahutatakse, miks tekivad kõrvalsuhted ja mismoodi mõjutavad naisarhetüübid paarisuhte kvaliteeti? Kõigest sellest räägib pereterapeut ja naisarhetüüpide ekspert Katrin Saali Saul Alkeemia Podcasti esimeses episoodis!