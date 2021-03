Depressioonist ülesaamisel tuleb olla kannatlik ja sihikindel

Kui sa seisad muutuse stardijoonel, on oluline mõista: kus sa just sel hetkel oled, kust sa tuled ja kuhu lähed? Esimene ülesanne on püüda lahendada need probleemid, mis on tõepoolest tähtsad ja mida on võimalik vahetult mõjutada. Sisemises ringis on need asjad, mida me saame otsekohe mõjutada, näiteks meie harjumused. Välimise ringi sees on asjad, mis teevad meile muret, aga mida ei saa praegusel hetkel mõjutada. Näiteks kuuluvad siia teiste inimeste arvamused. Kui inimene keskendub asjadele, mida ta saab päriselt kontrollida (ehk siis sisemisele ringile), suureneb tema mõjuvõim omaenda elu üle. Kummalisel kombel kandub see mõju üle ka teistele teguritele, milleni me varem ei ulatunud. Väga oluline on see, et me mõistaksime: need ringid ei ole kivisse raiutud, vaid muutuvad kogu aeg. Igaühel meist on need ringid individuaalsed.