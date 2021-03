Alkeemia lugemisnurk | Kuidas teada saada, kas mul on migreen või mitte?

Kogu ajaloo jooksul on palju tuntud inimesi kannatanud migreeni käes, sealhulgas Charles Darwin, Albert Einstein, Sigmund Freud ja Vincent van Gogh. Emily Dickinson on oma migreenikogemustest kirjutanud luuletuses "Ma tundsin matust oma ajus". Whoopi Goldberg, Janet Jackson, Hugh Jackman, Lisa Kudrow ja Serena Williams on kaasaegsed migreeniga patsiendid maailmas. Ka Eestis on palju tuntud inimesi, kes vaevlevad migreenide käes, kuid meil pole veel kombeks avalikult oma haigustest rääkida, mistõttu ei hakka ka siinjuures oma tuntud patsientide nimesid ära märkima, kuid paljud ka meie kuulsustest on rääkinud, et see on nende tööd ja elu ikka väga seganud. Arvatakse, et kuni pool kõigist migreeniga inimestest kannatab vaikides, ilma meditsiinilist sekkumist soovimata. Internetiportaali Migraine.com hiljutiste andmete kohaselt kogeb USA-s peaaegu viis miljonit inimest vähemalt ühte migreeni kuus ning väidetavalt kannatab migreenide all üle 37 miljoni inimese.