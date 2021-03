Inimesed armastavad kiirustades ja kasutavad vaba aega põlgamiseks

Olgu ülesande raskusastme võrdluseks 2011. aastal alanud projekt, milles rühm briti arvutiteadusehuvilisi otsustas Babbage'i arvutava masina valmis ehitada. Võimalik, et sellest saab majanduslikus mõttes kõige ebatõhusam arvuti. Valmis arvutusmasina mälu vastab tänases mõttes 675 baidile ja mõttelise protsessori taktsagedus oleks umbes seitse sammu sekundis ehk 7 Hz. Alanud aasta suvel möödub Charles Babbage'i surmast 150 aastat ja see daatum on ühtlasi projekti valmimise tähtaeg.