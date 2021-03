Neli võtmeelementi ärevusest vabanemisel on uudishimu, kaastunne, rahulikkus ja tänulikkus

Näiteks üks klient tuli minu juurde seansile, et rääkida oma sisemisest konfliktist, kas kolida koos oma mehe ja kuuekuuse lapsega tagasi kodumaale või jääda Ameerika Ühendriikidesse. Ta sundmõte "Me peaksime tagasi kolima, muidu kasvab mu tütrest kohutav inimene" valitses ta mõtteid öösel ja päeval ning põhjustas tohutut ärevust ja üksildust. Pealtnäha oli ta konflikt üsna mõistetav: ta oleks tahtnud, et tütar kasvaks tema sugulaste, ta ema, õdede ja nõbude hulgas - nii nagu ta ise oli kasvanud -, aga selle asemel kasvatas ta oma tütart suure linna eraldatuses. Aga kui küsimusest saab sundmõte ja see põhineb hirmul nagu sellel konkreetsel juhul, et kui nad ära ei koli, kasvab ta tütrest kohutav inimene, siis teame, et oleme ärevuse püünises ja et see küsimus ise on kulda väärt ning vajab meie tähelepanu. Kui püüame vastata sellele küsimusele viisil, nagu meie kultuur soovitab - tehes miinuste ja plussidega nimekirju, küsides inimestelt nõu, mõeldes pidevalt selle üle -, siis jääme enda pähe lõksu. Me mitte ainult ei jää ilma enda kohta käivast sügavamast tarkusest, mis ootab noppimist, vaid kaotame ka võimaluse leida õige suund, mis põhineb sügavamal teadmisel. Nagu ütles Einstein oma kuulsa lausega: "Ühtki probleemi ei saa lahendada selsamal teadvuse tasandil, mis selle tekitas" . See tähendab, et kui me püüame leida "vastust" ärevusega seotud küsimusele ärevuse tasandilt, siis tekitame ärevust vaid juurde.

Esimene võti ärevuse lahtimuukimiseks on teha teadvustatud muutus ning enda kaitsmise, valu eemaletõukamise ja selle vihkamise asemel hakata tundma uudishimu oma sisemaailma vastu . See muutus ei tule korraga, vaid on igapäevane, kui mitte igatunnine kompassi seadmine uudishimu suunas. Selle tegemiseks on oluline aru saada, et algne mõte - olgu selleks "Aga kui ma ei armasta oma partnerit?" või "Aga kui ma teen oma beebile haiget?" või "Aga kui mul on parandamatu haigus?" - on stressi süütaja ja sinu sisemine mina lööb häirekella. Sa oled pühkinud psüühe keldrisse kõik oma segased tumedad osad, mis võitlevad ebakindluse ja kontrolli puudumisega, ning nad lärmavad, nõudes su tähelepanu. Seal all on liiga rahvarohke ja neil on aeg välja tulla. Kui sa võtad neid mõtteid sõna-sõnalt, ilma et tunneksid huvi nende sügavamate sõnumite suhtes, siis jääb sul saamata võimalus terveneda. Aga kui sa tunned ära selle mõtte kui häirekella, siis võid muutuda uudishimulikuks nende kohtade suhtes, mis on su sees ja nõuavad tähelepanu.

Esimene samm ärevusest vabanemise teel on märgata, kui see ilmub, ja seejärel nimetada, kuidas see end sulle näitab. Sellele uudishimulikule hoiakule kaasaaitamiseks esita endale küsimusi. Kus ma oma kehas ärevust tunnen? Millised mõtted või teemad on mu ärevusega seotud praegu ja minevikus? Milline on mu esimene mälestus ärevusest? Kuidas mu hooldajad käitusid mu tundlikkuse ja ärevusega, kui ma noor olin?

Aga kui me koos mõtete spiraalides liikusime, hakkas mu klient seoseid nägema. Ta sai aru, et see mõte oli võtnud müütilised proportsioonid sel hetkel, kui ta jäi rasedaks - nagu sageli üleminekute puhul juhtub - ja taipas, kui palju valdkondi oli seotud selle tähelepanu vajava mõttega: tema kurbus, et ta on nii kaugel kodust ja veel üks kiht kurbust seetõttu, et ta oli kümme aastat tagasi ära kolinud, et säilitada oma minatunnet; igatsus koju tagasi minna nagu metafoor selle kohta, et naasta oma sisemisse koju, mõistes oma lapsepõlve mõningaid valusaid aspekte; tema kurbus selle pärast, et peab oma tütrest lahkuma ja tööle tagasi minema, ning neid oli veel. Kui ta hakkas nende valdkondadega tegelema, sai ta teha otsuse, mis põhines selgusel, mitte aga pöörasel ärevusel. Kui ärevuse taga peituvad sõnumid on avastatud, siis algne mõte laheneb ja saabub selgus.

Seansi esimeses osas julgustasin ma klienti loobuma sellele küsimusele keskendumisest. Seda oli raske teha, kuna ta oli seda küsimust kuude kaupa korrutanud ja sellest olid saanud ta ajus hästi sissetallatud närviteed, mis tugevdasid sõnumit, et vastus on elu ja surma küsimus. Niimoodi ärevus toimibki: see haarab mingist küsimusest või teemast kinni nagu koer kondist ning sul on tunne, et sa pead sellele vastama, uskudes, et kui sa vaid sellele ühele küsimusele vastuse annad, siis leiad sa rahu.

Iga kord, kui tärkab ärev mõte või tunne, nimeta seda valjusti, öeldes: "Ärevus. See on pealetükkiv mõte." Kui saad, siis tee päeva jooksul märkmeid, kui ärevust tähele paned. Selleks sobib hästi märkuste osa su telefonis, aga käsitsi päevikusse kirjutamine on veel parem.

Teine ärevusest tervenemise võtmeelement on õppida kohtuma ärevusega kaastundlikult. See tähendab, et elupikkune komme vastata oma rasketele tunnetele ja kogemustele häbiga asendatakse lahkema vastusega, mis laseb sul olla seal, kus sa oled. Arvestades seda, et enamik inimesi sai üles kasvades sõnumi, et rasked tunded on "halvad" ja neid tuleb ignoreerida, häbistada või vaigistada, pole see lihtne ülesanne. Me uurime selles raamatus lähemalt, kuidas sellist harjumuslikku häbivastust ringi teha - ja mitmel viisil väidab kogu selle raamatu paradigma, et ärevusele vastuseismise asemel tuleks seda aktsepteerida -, aga praegu õpetan ma sulle ühe lihtsa harjutuse, kuidas kohelda end lahkelt. See harjutus on Tonglen.

Harjutus "Tonglen"

Üks kõige tõhusamaid harjutusi, kuidas ümber pöörata harjumus tahtmatuid tundeid eemale tõugata, on Tonglen, budistlik harjutus, mida tutvustas Ameerika budistlik nunn Pema Chödrön. Seda on võimalik teha millal ja kus tahes ning see on väga lihtne. Hinga sisse seda, millest me tavaliselt mõtleme kui "tahtmatust", ja hinga välja see, mida sa tahad. Pema Chödrön õpetab oma leheküljel: "Kui sa teed Tongleni harjutust, siis lihtsalt hinga sisse ja hinga välja, võttes endasse valu ja saates välja avarust ja kergendust." Selle harjutuse juures on eriti võimas see, et me reageerime valusatele tunnetele vastupidiselt oma harjumuspärasele käitumisele. Niisiis, kui me seda harjutust pidevalt teeme, siis treenime oma mõistust aktsepteerima ning isegi tervitama valu ja hirmu (nende kõigis ilmingutes).