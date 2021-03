Märtsikuu | Tundlikkus ja intuitsioon tõuseb ning saabub allalaadimisi ja teadmisi oma Kõrgemalt Minalt või vaimsetelt teejuhtidelt

Avanevatest valikuvõimalustest või saabunud selgusest lähtuvalt võib olla soov uusi ideid jagada, neist kirjutada, rääkida, õpetada või luua midagi uutel alustel. Märts on seemnete külvamise, uute aluste rajamise ja kiirete edusammude kuu. Kuu alguses on soodustatud oma mõtete ja ideede väljendamine ja jagamine ning uute asjade õppimine. 10. märtsi paiku on maagiline aeg, mil võimendub lootuste, unistuste ja soovide energia ning südamekeskuse vibratsioon. Tundlikkus ja intuitsioon tõuseb ja suure tõenäosusega saabub allalaadimisi ja teadmisi oma Kõrgemalt Minalt või vaimsetelt teejuhtidelt. Üks on kindel - märts üllatab.

11. märts on kaduneljapäev, nüüd on hea aeg teha otsustavaid pöördeid, jättes vana igaveseks seljataha. Kaduneljapäevast kuni kuuloomiseni on hea aeg korrastada oma mõtte- ja tundemaailma, koristada kodu ja töökohta, ning vista minema oma aja ära elanu ja kasutuks muutunu. Kel võimalik, võiks teha lõket, tuli lisab loobumisele ja vabanemisele oma võimsa puhastava väe.

14. märtsil kell 12:21 on Kuuloomine, nii Päike kui ka Kuu on Kalade märgis. Ava oma süda, tunneta oma teed, see on hea aeg vaimseks enesetäiendamiseks. Võta aeg maha, võta aega iseendale, puhka ja lõdvestu. Kuuloomise energia toob sujuvama tempo või kergema käigu ilma suurema jõu ja tahteenergia rakendamise vajaduseta. Loomingulised ettevõtmised, vooseisundis püsimine ja avatus on parimad viisid selle energia kasutamiseks. Kuuloomine Kalades soodustab loomise ja suurte unistuste energiat. Enesetunne võib olla pisut hajus nagu uitaksime haldjametsa udus. Mis kunagi oli selge, võib nüüd tunduda segane, tunne järgmiste sammude tegemine osas võib olla ebakindel. See on hea võimalus kuulata mõistuse asemel oma südame häält ja langetada otsuseid südamehäälest lähtuvalt.