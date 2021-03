Ma armastasin aspergeri

Suhtesõltlane üritab asjad iga hinna eest toimima panna. Margit on 15 aasta jooksul näinud piisavalt Kristo vastutusest eemalehiilimisi, on kogenud palju emotsionaalseid hülgamisi ja eemaldumisi.Kuid vaatamata pikale kogemusele on Margit kõik need 15 aastat lootnud, et mees muutub. Margit on kogenud oma suhtes jätkuvaid pettumusi, kuid lootnud siiski, et ühel päeval astub mees uksest sisse ning kõik on teisiti! Piltlikult väljendudes ootab Margit siiani, et ühel päeval võtab Kristo naiselt üle kogu ülemäärase vastutusekoorma , kehtestab majapidamises reeglid, suunab lapsed õigel ajal magama, algatab arendavaid vestlusi, on seejuures empaatiline ja intiimne, ahmib sisse kogu esoteerilise uudiskirjanduse, planeerib juba jaanuaris suvepuhkuse, broneerib vabadeks päevadeks romantilise väljasõidu kahele, loob Margitile laule ja luuletusi, tema puudutused on sensuaalsed ja kirglikud, ta äratab naises nii tema seksuaalsuse kui loomingulise väe. Kaunis unistus, kuid kas sellest veerandki oleks reaalne? Mis ei ole juhtunud 15 aasta jooksul, ei juhtu tõenäoliselt mitte kunagi. Mis takistab Margitil seda mõistmast? Mis taksitab tal enesepiinamist lõpetamast? See on kaassõltuvus. Kaassõltlasest suhtesõltlane ei kujuta ette, et tema jõupingutused võiksid olla tulutud. Need peavad ükskord vilja kandma ja mees peab aru pähe võtma!

Kui sel moel jätkata, peksab Margit end vastu seina puruks, ilma et sellest suhtesse mingit muudatust sünniks.