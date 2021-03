ALKEEMIA TAROSKOOP MÄRTSIKUUKS: mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Armastus. Südameasjade osas pead sel kuul olema tähelepanelik, et sa ei vaataks maailma läbi roosade prillide. Sul on suured unistused ja lased end õnnejoovastusel kergesti kaasa kanda. See võib aga põhjustada pettumust, kui argipäev kätte jõuab. Katsu säilitada reaalsustaju, mõtle oma otsused hoolikalt läbi ja ära armuasjades kiirusta. Kui midagi on mõeldud juhtuma, siis juhtub see nagunii.

Tervis. Enesetunne on sel kuul üldiselt hea. Ainus, mille osas peaksid tähelepanelik olema, on sportimine. See on küll tervisele kasuks ja tekitab hea enesetunde, kuid praegu on oht end vigastada. Tegemist ei ole küll millegi tõsisega, kuid peaksid siiski enda võimetesse realistlikult suhtuma, mitte arvama, et sinus on peidus tippsportlase ramm ja vastupidavus.