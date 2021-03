Alexis Varnum: oluline on nautida sinu elus käimasolevaid protsesse ja sündmusi

Tekib küsimus, et miks me siis ei ela nii, et oleksime terved, ilusad, rikkad, noored, edukad ja meie ümber oleks vaid parimad inimesed? Miks me elame kriisides ja hirmudes? Miks me päevast päeva valime endale seda?

Me piirame iseennast. Soovi alati pisut enamat. Kui sellised suured unistused ja soovid puuduvad, siis sa piirad ennast ja siis energia ei saa olla täielikult realiseeritud, see jääb mineviku ja hakkab Sind ennast lammutama. Kui me ei saa enda elus realiseerida head, siis me hakkame kiirustama. Kiirustamine on naudingu vastuolu, me kiirustame ja ei naudi siin ja praegu olemist. Kui me kiirustame, näiteks kogu jõust ootame, et ebameeldivad asjad lõppeks, siis me lõpetame eluprotsesside nautimise ja hakkame elama sihtidega, plaanidega, mis sõltuvad teistest inimestest. Energia, mis meile tuleb ei saa realiseeritud läbi meie. Tulevikus me hakkame elama programmiga, mida oleme ise endale tekitanud. Meile ei meeldi meie elu, suhtume kõigesse negatiivselt, meil on ebamugav ja me kaotame energiat. See juhtub siis kui me ei unista globaalselt ja pidevalt piirame ennast.