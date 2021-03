Loomus kutsub keelustama metsloomade kasutamist tsirkustes kogu Euroopa Liidus

"Kogu Euroopa Liidus kehtiv keeld on ainus viis kindlustada, et sellele ajale jalgu jäänud meelelahutusele pandaks punkt," kommenteeris Eurogroup for Animalsi tegevdirektor Reineke Hameleers. "Lisaks pakuks see ühtset ja tõhusat lahendust, et metsloomad ei peaks tsirkuses füüsiliselt ja emotsionaalselt kannatama. Euroopa Komisjon peaks võtma liikmesriikide kodanike soove väga tõsiselt ja kasutama oma võimu, et need tarbetud kannatused lõpuks lõpetada. See annaks ka Euroopa Liidule võimaluse tõestada, et nad loomade heaolu eestvedajad rahvusvahelises tasandil."