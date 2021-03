Toites rinnaga teise ema last

Ammendus sellisel kujul, nagu see esines kunagi, on kindlasti oma aja ära elanud. Ammed olid ju sunnitud jätma oma kodu, pere ja lapsed ning veetma aastaid teenijana võõras peres, toites ja hooldades võõraid lapsi.

Varasemast ajaloost leidub aga igalt poolt maailmast tõendeid piima jagamise kohta (ingl milk sharing) ja paljudes maailmajagudes on see ka tänapäeval emade vahel küllalt levinud. Sel juhul ei kaota naine oma iseseisvust ja peresidemeid, vaid aitab teist ema vabatahtlikult. Selline abi võib olla vastastikune. Üks kord on vaja ühel, teine kord teisel emal korraks ära käia - ja lahendatud on ka lapsehoidmise mure.

Võõra ema piim

Võõra ema piima kasutamisel on alati risk, et me ei tea midagi selle ema eluloost, tervisest, võimalikest haigustest ja harjumustest. Alkohol, nikotiin, paljud meelemürgid ja mõned ravimid kanduvad rinnapiima edasi. Samuti võib rinnapiimas olla HIV ja veel mõningaid haigustekitajaid, kui ema on haige. Praegu laialdaselt leviva Covid-19 ülekannet rinnapiima ei ole täheldatud. Suurem osa haigusi siiski rinnapiima kaudu ei nakka, aga oluline on ka hügieen piima väljapumpamisel ja säilitamisel.

Kõige selle tõttu võiks võõra ema doonorpiima kasutamisel seda alati pastöriseerida -lühiajaliselt kuumutada. Kuumutamine hävitab bakterid. Ka emapiimapangas pastöriseeritakse doonorpiim.

Ülehinnatud piimasegud

Tõsi, kuumutamine hävitab ka emapiimas sisalduvaid elusrakke, aga see muudab kokkuvõttes rinnapiima väärtust vähe. See jääb endiselt väga heaks alternatiiviks oma ema piimale ja koostiselt lapsele paremaks kui kunstlik piimasegu.