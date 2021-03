Mai-Agate Väljataga kanaldus: Mõtete ohjamine ja suunamine tõstab energiat ja aitab negatiivsete tunnete ülemvõimust vaba olla

Kui ennast sisemiselt uurite, leiate veel ja veel ebameeldivaid tundeid, mis näivad reaalsusena. Uskuge nüüd natukenegi meid - see möödub. Olukorrast välja tulles avastate, et olete mingil määral tugevam, vastupidavam, rahulikum, rohkem elu olemusest teadvel. Olge tähelepanelik, et te ei hakkaks musta stsenaariumi looma. Sest see, mis te mõtteliselt, visuaalselt ja emotsionaalselt loote, jääb püsima ning saab suure terviku osaks. Võtke vastutus oma tegude eest! Mõtlemine on ka tegu, visualiseerimine on tegu ja emotsionaalsus on tegu ja nad on kõik materiaalsed. Kui mõtlete erinevuste stiilis ja alla 17 sekundi - pole hullu, see hajub. Inimliigil on kahjuks harjumus jääda kinni ühe ja sama mõtte külge, eriti veel siis, kui see on negatiivne.