Mõtle nooruslikult ja sa oled nooruslik!

Kui sa arvad, et vananed halvasti, siis nii see lähebki - seda ei ütle mitte ainult mina, vaid täpselt sama väidab ka Yale'i ülikooli uurimus. Inimesed, kes ei näinud vananemises midagi positiivset, surid 7,5 aastat varem kui need, kes mõtlesid positiivsemalt. Üks teine uuring näitas, miks: positiivne mõtlemine pikendab telomeere. On leitud, et pessimistidel, kes keskenduvad elus negatiivsetele asjadele, on lühemad telomeerid kui optimistidel, kes näevad igas olukorras midagi head.

Ole õnnelik sellega, kes sa oled - see, kes sa oled, on kingitus, ja mida rohkem "sina" sa oled, seda parem on elu. Aga see pole noorusliku mõtteviisi juures ainus asi. Siin veel mõned viisid, kuidas oma vanu mõtteid nooruslikuks ja positiivseks ümber programmeerida:

Seda räägin ma oma patsientidele alati: mõtte jõud ja selle võime asju muuta on tohutu . Kui sa midagi mõtled, siis võib see juhtuda - kui hakkad mõtlema ja tegutsema nooruslikumalt, siis peab su keha järgnema. Ma ei ütle, et sa peaksid olema mõne rock-festivali kõige vanem külastaja või 75-aastaselt ikka veel nabapluuse kandma (välja arvatud siis, kui see on su eesmärk, ja sel juhul lase käia), aga paljud inimesed võtavad pähe, et elu peaks muutuma ainult seetõttu, et jääd vanemaks - et sa pead loobuma asjadest, mida armastad, või käituma teatud viisil mitte seetõttu, et su keha teisiti enam ei suuda, vaid kuna selles vanuses neid asju enam ei tehta. Pole kahtlust, et selline mõtteviis teeb sind kiiremini vanemaks.

Kui jääme vanemaks, siis kaldume ütlema ei uutele olukordadele. See mitte ainult ei pane meid lõksu, kus teeme vaid neid asju, mida tegime minevikus (ega käi ajaga kaasas), vaid samuti suurendab see kiirust, kuidas elu möödub. Aju vajab heaks toimimiseks uudsust. Rutiin tapab aeglaselt ajurakke, rääkimata elurõõmust. Säilita nooruslik aju, püüdes teha iga nädal midagi uut - see ei pea olema midagi äärmuslikku, vaid lihtsalt proovi uut toitu või mine teist teed pidi tööle ja märka ümbrust. Sellest piisab, et tuua ellu uudsust.

3. Uuri ja ole uudishimulik

Uudishimu on teine asi, mida me kaldume vanusega kaotama. Me ei küsi ega õpi enam. Vana ajuga inimene kuuleb midagi uut ning mõtleb: "Ah, see ei sobi minu ellu" juba siis, kui on ta 20 ringis. Nooruslikult mõtlejad tahavad teada, mis toimub, võib-olla on see midagi toredat. Elu peaks olema seiklus, olgu suur või väike, ja küsimuste esitamine ning uute asjade õppimine on osa sellest. Kui saad uudishimul sabast kinni, muudab see sind taas nooremaks.

4. Ära ütle oma kehale, et see vananeb

Ohkamine, kui istud, oigamine, kui püsti tõused, justkui oleks see suur pingutus, või see, et süüdistad autovõtmete kadumises oma vanust - mitte seda, et tulid koju ja rääkisid telefoniga ning panid võtmed teise kohta kui tavaliselt. Kõik see ütleb su kehale, et sa eeldad, et vanus paneb ta viletsamalt toimima. Sinu ajule meeldib sulle head meelt teha - kui see arvab, et sa ootad, et keha aeglustub, siis aju laseb sellel sündida.

Jällegi tuleb üks tõestus Yale'ist: uuringus, mis ilmus ajakirjas Psychology and Aging, leiti, et seeniorid, kes lugesid sõnu nagu "unustav", vastasid halvemini mälutestidele kui need, kellele anti positiivsemad sõnad nagu "tark". Ütle oma kehale, et see vananeks hästi, ja see teebki seda.

5. Ära aja vanainimese juttu

"Ma ei saa teha seda, ma ei saa teha toda, ma ei saa sinna minna... ma olen liiga vana." Kui tabad end nende lausete ütlemiselt, siis jäta kohe järele. Loodetavasti oleme lõpetanud enda hurjutamise, kui meil pole supermodelli keha - aga 66 protsenti meist hurjutab ennast vanemaks jäämise pärast. Me ei tohi langeda mõttelõksu, et ei saa teha midagi vaid seetõttu, et oleme jõudnud teatud ikka. Mõtle selle üle, et kõik need mõtlemise stereotüübid põhinevad sellel, kuidas inimesed minevikus vananesid, mitte sellel, kuidas me vananeme praegu. Sinu vanavanemate põlvkonnas oli väga harv juhus, kui naine sünnitas pärast 40. eluaastat - nüüd on see tavaline.

Meie ühiskonnas näevad 50- ja 60-aastased välja nagu Yasmin Le Bon, Iman, Kim Basinger, Helen Mirren ja Madonna. Mõtle sellele, mida sa saad teha, mitte sellele, mida peaksid tegema, ja püüa elu iga päev nautida. Ära jää enneaegselt vanaks, kuna sul pole vaja seda teha, ja pea meeles, et sa oled täpselt nii vana, kui vanaks sa end pead - niisiis mõtle nooruslikult.