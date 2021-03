NÄDALA TAROSKOOP | Sinu õnn on su enda kätes!

Nädala kaartideks on tugevus ja karikate rüütel. Nüüd on aeg võtta täielik vastustus oma mõtete, tegude ja elu käigu eest. Sinus on sisemist jõudu, et muuta oma elu paremaks ning rahuldust pakkuvamaks. Sinu käes pole mitte ainult võimalus seda teha, vaid sul on lausa kohustus seda teha. Keegi teine ei tule sinu eest sind õnnelikus tegema. Isegi kui mõni päev on raske leida motivatsiooni, siis puhka, kogu end ja meenuta kõike seda, mille eest sa tegelikult võid ja saad igapäevaselt tänulik olla.