Hindu astroloogia - pilguheit märtsikuu planetaarsetele liikumistele

Amburite ja Kaalude jaoks on Marsi-Rahu ühendus kõige negatiivsema mõjuga. Amburi jaoks leiab Marsi ja Rahu ühendus aset kuuendas majas ja Kaalude jaoks kaheksandas majas. Negatiivset efekti tasakaalustab asjaolu, et Marss ja Rahu on negatiivsed planeedid, st tulevad ideaalselt toime kuuendas ja kaheksandas majas esinevate energiatega. Pehmed ja positiivsed planeedid neis majades ei tule nii hästi toime kui negatiivsed planeedid (Marss, Saturn, Rahu, Ketu). Pole olemas ületamatut väljakutset ja parimaks kombinatsiooniks väljakutsetega toimetulemiseks ongi Marss ja Rahu. Sõnni peetakse Rahu kõrgendatuse märgiks, st Rahu energiad väljenduvad Sõnnis kõige efektiivsemalt. Paljud Rahu omadused saavad Sõnnis ideaalselt väljenduda. Kokkuvõtvalt tekitab see ühendus probleeme ja väljakutseid, kuid annab ka vahendid ja ressursid nende väljakutsete ületamiseks.

Kuni märtsi keskpaigani (01.03-10.03) kestev Merkuuri ja Jupiteri ühendus toob kokteili huvitava nüansi, sest nii Jupiter kui Merkuur on seotud intellektuaalsusega, tarkuse ja teadmistega, siiski nad teine teist ei salli ja on täielikud vastandid. Merkuuri detailne ja Jupiteri abstraktne lähenemine lihtsalt ei harmoniseeru üksteisega. Sellel ühendusel on pragmaatilises ja kaubanduslikus mõttes head tulemused, kuid võib kaasa tuua liialt dogmaatilisust ja silmakirjalikkust. Sellise ühenduse ajal saavad kokku detailsed andmed ja abstraktsed väärtushinnangud, makro ja mikro, st täielikud vastandid (Merkuur on Jupiteri märgis nõrgestatud ja Jupiter on Merkuuri märgis nõrgestatud). Ära ei saa unustada Saturni, mis liigub samuti Kaljukitses, st leiab aset Saturni-Jupiteri-Merkuuri kolmikühendus. See on pikaajaline visioon, detailid ja töö ühes. Selle ühenduse energiad võimaldavad luua visiooni, strateegia ja tegevuskava, mida süsteemselt teostama asutakse. Maamärgid viivad ellu oma dharmat. Tulemärgid tegelevad pragmaatiliste ja igapäevaste asjadega. Õhumärgid otsivad sisemist rahu ja tasakaalu. Veemärgid viivad ellu oma eesmärke ja soove.