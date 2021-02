Jaan Tammsalu: me peaksime üksteist rohkem mõistma

Aga minu meelest me ei peaks häbenema oma erinevust, isegi oma muret, hirmu. Me oleme erinevad, meil on erinevad mured ja hirmud, ja ühtede ja samade hirmudega inimesed ei peaks tegema kambakat teistsuguste murede ja hirmudega inimestele. Me peaksime üksteist rohkem mõistma. Asi kisub kohati totalitaarseks, ja see ei peaks ju nii olema. Me ei peaks häbenema, kui me oleme teistest teistsugused. Me ei peaks kambakaid tegema neile, kes on teistsugused kui suurem osa. Me ei peaks. Aga ma ei tea, kas me saame sellega hakkama. Sest tundub, et tasapisi ja järjekindlalt tehakse kõik selleks, et me peaksime. Arvan, et kui järjekord minuni jõuab, lasen ma ennast vaktsineerida, kuid saan aru ka nendest, kes ei lase, kes kardavad, tunnevad hirmu, ja arvan, et neid ei tohiks survestada."