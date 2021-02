Armasta oma keha kui kõige kallimat ja lähedasemat ning hoolitse ta eest

Sa saad töötada oma kehaga koos, seda hoides või hävitades, toites või näljutades, hoolitsedes või hooletusse jättes. Olgu su valik ja seis milline tahes, keha on sinu vastu alati aus ega valeta sulle iialgi. Sinu keha ei piirdu ainult nähtava ja tuntava, katsutava füüsilise kehaga. Lisaks on sul ka mitmeid energeetilisi kehasid, mille kaudu oled ühenduses nii Maa kui Taevaga, looduselementidega ja kosmosega, Selle Ainsa ja kogu Kõiksusega.

Et püsida terve ja ennast tervendada, on vaja vaadata rohkem enese sisse, saada paremaks sõbraks oma kehaga, hakata oma keha sügavamalt tunnetama ja mõistma. Kuigi elu pakub küllaldaselt võimalusi suunata oma tähelepanu väljapoole, on praegu oluline just tuua oma tähelepanu enese sisse ja tegeleda oma sisemise eluga, nii füüsilise, vaimse kui ka hingelisega.