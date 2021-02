Öeldakse, et mõistmata, kes me oleme ja mida teeme, nägemata oma käitumismustreid ja harjumusi, pole võimalik valgustatuseni jõuda ega isegi mitte rahulolu ja rõõmu tunda. See ongi maitri - enda suhtes armastava lahkuse ja tingimusteta sõbralikkuse arendamine.

Mõnikord aetakse see protsess segamini paremaks saamise või enesearendamisega. Võime olla nii sisse võetud headusest enese vastu, et ei pööra üldse mingit tähelepanu, missugune on meie mõju teistele. Võime ekslikult arvata, et maitri on tee kestva õnneni. Just nagu lubatakse meelitavalt mõnes reklaamis - võime kogu ülejäänud elu end suurepäraselt tunda. Me ei patsuta endale õlale ega ütle: "Sa oled parim." Või: "Ära muretse, kullake, kõik saab korda!" Pigem paljastab see protsess enesepettuse nii osavalt ja osavõtlikult, et ükski mask ei suuda meid enam varjata.

Maitri on eriline lähenemine just sellepärast, et me ei püüa probleemi lahendada. Me ei püüa valust vabaneda või paremaks inimeseks saada. Tegelikult loobume üldse kontrollist ning laseme mõistetel ja ideaalidel koost laguneda. Kõik lähtub arusaamast, et juhtugu mis tahes, see pole ei algus ega lõpp. See on pelgalt samasugune loomulik inimlik kogemus, nagu neid tavalistele inimestele on aegade algusest osaks saanud.

Mõtted, tunded, meeleolud ja mälestused tulevad ja lähevad ning oleviku põhihetk on alati siin. Kellelgi pole kunagi hilja oma mõttemeelele pilku heita. Võime alati istet võtta ja anda esilekerkimise ruumi ükskõik millele. Mõnikord on meil ehmatav kogemus iseendaga. Mõnikord püüame peitu pugeda. Mõnikord on meil üllatav kogemus iseendaga. Sageli kandub meie tähelepanu kõrvale. Hinnanguid andmata, meeldimisi ja mittemeeldimisi omaks võtmata võime alati julgustada end taas ja taas ja taas lihtsalt siin olema.