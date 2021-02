Teekond soovitud armastuseni: turvatsooni loomine

Aastaid tagasi olin vastu ideele, et peaksin otseselt hakkama klientide käitumist muutma. Psühhoanalüütilisest traditsioonist olin õppinud, et terapeudi eesmärk on aidata klientidel vabaneda emotsionaalsetest blokeeringutest. Kui nad on lapsepõlvest pärit vajaduste ja soovidega õigesti ühendanud tunded partnerite vastu, siis suudavad nad automaatselt suhelda ratsionaalsemalt, täiskasvanulikumalt. See oletus põhines meditsiinilisel mudelil, et kui arst on haiguse välja ravinud, siis saab patsient automaatselt täiesti terveks. Enamik psühhoteraapia vorme tuleneb psühhoanalüüsist, mille juured on omakorda 19. sajandi meditsiinis, seetõttu pole üllatav, et psühhoteraapia põhineb tavalisel bioloogilisel eeldusel. Aga aastatepikkused kogemused paaridega veensid mind ja Helenit, et see meditsiiniline mudel pole suhte teraapias kasulik.