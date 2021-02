Alkeemia lugemisnurk | Ühe arsti isiklik lugu: depressiooniga musta auku, teraapia abil pinnale

Psühhoanalüüsis käies hakkasin lugema Sigmund Freudi. Tema raamatud on huvitavad juba selle poolest, et ta kirjeldab otsekoheselt oma elu ja mõtteid, ehkki vahepeal on seda üsna keeruline lugeda. Esimese ahaa-elamuse sain Freudi kirjatöödest, kus ta võrdles kurbust ja raskemeelsust. Ta väljendas nende kahe seisundi erinevust niimoodi, et kurbusega ei kaasne samasugust enesehävituslikkust, mida ta nägi raskemeelsuse puhul ehk depressioonipatsientide juures. Ise sain aru, et ma olin loonud endast pildi (ego), mis purunes sündmuste ahela (kirurgia ja abielu kaotamise) tulemusena tuhandeks killuks. Polnud enam seda kangelast, kes ma olin varem olnud, ja järele ei jäänud midagi. Ma suutsin küll endiselt tegutseda, ehkki enesetunne oli kohutav. Ma olin liimist lahti, pahur ja tige. Minu sees karjus hääl, kes tahtis vabadust. Välismaailm surus seda häält vaiksemaks.

Mäletan, kuidas püüdsin meeleheitlikult võidelda šokiga, mille see muutus oli põhjustanud. Miski ei tundunud püsivana. Iga päev heitlesin ja tõukasin end edasi, kuni pöördusin terapeudi poole. Teraapia abil ehitasin end tükk tüki haaval üles. Ma ei tea, kas on üldse kõige targem, kui arst räägib avameelselt, et ta on käinud teraapias. Aga ma olen valmis sellega riskima. Miks? Sellepärast, et teraapia õpetas mulle palju. Teraapias mõtlesin selle peale, kuidas ma oma elu kontrollin, mis on mu eesmärgid ja väärtushinnangud. Kuigi ma olin pidanud end edukaks ning uskunud, et saan ka edaspidi hakkama, sundisid teraapias esitatud küsimused mind seisma jääma ja ennast hindama. Kes ma olin ja kuidas nägid mind teised? Analüüsides sügavamalt oma eesmärke ja käitumist, hakkasin nägema põhjusi, miks ma ühes või teises olukorras tundlikult reageerisin.

Need kliinilised sümptomid vahelduvad ja esinevad sageli korraga. Minule andis eneseusaldust mõte, et ma olen õigel teel. See juhatas mind edasi. Keskendusin sihikindlusele ja teadusele ning uskusin sellesse, et saan hakkama.

Kontrolliring, Freud ja neurofüsioloogiline taust

Neid asju, mis meid muretsema panevad, on lugematu hulk. Paljud meie hulgast kulutavad aega selle peale, et keskenduvad asjadele, mida me ei saa mõjutada. Me satume oma kontrollipiiridest välja, mis lisab meile hirmu tundmatuse ees ehk pingeid ja masendust. Meie aju pärineb koopainimeselt ja selle ülesehitus sunnib meid ümbruskonda jälgima - äkki varitseb seal midagi ohtlikku. Kui proovid enda sees peituvast hirmust aru saada, oled ka oma ajule abiks. Iga patsiendiga tegeledes üritan välja kaevata peamise põhjuse, miks ta on mu vastuvõtule jõudnud. Otsin põhjuse ja tagajärje seost, mis on varem jäänud kahe silma vahele.

Olen kuulnud lugusid pettumustest, mille on tekitanud kurvad paarisuhted, turvatunde puudumisest lapsepõlves, sellest, et inimest ei ole tunnustatud. Kuulamine ehk arstiteaduse terminit kasutades anamneesi võtmine on kogu protsessi kõige olulisem etapp. Selle käigus õpivad üht-teist nii arst kui ka patsient. Kui elus toimuvad muutused, peavad just need olema elu keskpunktis. Aga kui patsient tunneb valu või tugevat masendust, keskendub tema psüühika nendele ning jõuallikate eest hoolitsemiseks energiat ei jätku. Aju siirdub reaktiivsele käitumisele (sellest räägin hiljem natuke pikemalt). Me püüame teha ükskõik mida, et valu ära läheks.

Paljud unustavad oma heaolu seetõttu, et nad hoolitsevad teiste eest. Iga patsient on indiviid, kellel on oma raskused. Meil ei ole võlukuuli, millega saaks inimesi automaatselt terveks ravida. Nagu ma omaenda elus selgeks sain ja nagu olen ka patsientidega tegeledes nentinud, lõppude lõpuks on küsimus kontrollimises ja turvatundes. Nii jõuamegi esimese sammuni. Kui sa seisad muutuse stardijoonel, on oluline mõista: kus sa just sel hetkel oled, kust sa tuled ja kuhu lähed? Esimene ülesanne on püüda lahendada need probleemid, mis on tõepoolest tähtsad ja mida on võimalik vahetult mõjutada.