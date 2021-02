Alexis Varnum: kätte on jõudnud totaalne aususe aeg, kus igaüks maksab ise oma valikute eest

Praegu me ikka veel üritame panna vastutuse kellegi õlgadele ja pidurdame sellega enda elu reaalseid mutusi. Selle asemel, et otse öelda, mida me tahame, me loome konfliktseid situatsioone kodus oma lähedastega ja süüdistame ümbritsevaid inimesi selles, et nad ei tee nagu me õigeks peame, nagu tahame ja oleme arvamusel, et nad ei mõista meid. Kergem on mängida ohvrit, kui ausalt öelda, mida me tegelikult soovime. See on Ego mäng, millest me saame tagasi harjumuslikud emaotsioonid - õiguse kaevata elu üle, põhjuse tunda ebaõiglust, hüljatust ja enda mittevajalikust. Meie oleme harjunud saama kogu aeg neid samu tunded. Tundub, et pole tähtis muuta oma elu, vaid on tähtis kogeda ikka ja jälle samu tundeid. Me saaksime tegelikult vahetada oma negatiivsed tunded - olen üksi, edutu, mind ei hinnata, hoopis õnne kogemise vastu. Aga negatiivses seisundis on olla mugavam ja harjumuslik.