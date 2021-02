Põnev! Vaata järgi, mida näitab sõrmede kuju sinu iseloomu kohta!

Sõrmed on vaimu väljenduseks, sõrmelülisid on kolm ning kolm on vaimu arv - kolmainsus. Kolme maailma iseloomustavad kolm sõrmelüli: kõige alumine füüsilist, keskmine moraalset, ülemine vaimset maailma.

Inimese moraalse loomuse tunneme ära sõrmede pikkuse järgi. Kui nimetissõrm on pikem kui neljas sõrm, tähendab see, et indiviidi veetlevad rikkus, materiaalne heaolu ja hiilgus. Kui neljas sõrm on nimetissõrmest pikem, on olukord vastupidine.

Kooniline ehk peenike sõrm viitab spiritistlikele, müstilistele ja idealistlikele kalduvustele.

Lapik sõrm tähendab materialismi ja viitab instinktide ja kalduvuste osas lihtsusele ning kohati ka toorusele.

Kandiline sõrm näitab, et selle omanik on tasakaalutu ja kipub kalduma äärmustesse. Sellised sõrmed on tihti pedantidel.

Ümarad sõrmeotsad viitavad passiivsusele või ükskõiksusele.

Pikad sõrmed viitavad igas olukorras kannatlikule iseloomule. Sellistel inimestel on tavaliselt mõni kunstianne, hea kujutlusvõime ja ilumeel.