Oled pinges? Siin on neli tõhusat sammu meele rahustamiseks

Märka seda varakult. Stressireaktsioonid võivad kähku kiireneda jasüveneda. Mida kauem need kestavad, seda raskem on nende kallal tööd teha.

Tee midagi! See võib ka tähendada, et lõpetaksid millegi muu tegemise: lõpeta karjumine või arvuti taga töötamine või kiirustamine. Too oma meel keha juurde, pane eriti tähele keha allosa (jalgu, reisi, kõhtu) ning keha raskust põrandal. See on kohene vastumürk ärrituvusele ja pingele. Märka keha raskust, lõdvesta kõht ja õlad, tunneta oma jalgu.