OSHO: viis meetodit teadveloleku toetamiseks

Kui tahad muuta oma meele mustrit, mis on muutunud pikaajaliseks harjumuseks, siis on hingamine selleks kõige parem. Kõik meele harjumused on seotud hingamismustriga. Muuda hingamismustrit ja meel muutub otsekohe, korrapealt. Proovi seda! Kui näed, et hakkad käituma vana harjumuse kohaselt, siis hinga otsemaid välja - justkui vabaneksid sellest välja hingates. Hinga välja sügavalt, tõmmates kõhu sisse, ja kui välja hingad, adu või visualiseeri, et kogu su vana harjumus on välja visatud. Seejärel hinga sügavalt sisse värsket õhku - kaks-kolm korda. Vaata, mis juhtub. Sa tunned end täiesti värskena; see vana harjumus ei võta su üle võimust. Niisiis, alusta väljahingamisest, mitte sissehingamisest. Kui tahad midagi endasse võtta, siis alusta sissehingamisest; kui tahad millestki loobuda, siis alusta väljahingamisest. Vaata, kuidas see mõjutab kohe su meelt. Sa näed otsekohe, et meel on kuhugi mujale liikunud; on tulnud uus tuul. Sa pole enam vanas rutiinis, sa ei korda enam vana harjumust. See käib kõigi harjumuste kohta. Kui sa näiteks suitsetad ja sul tuleb tahtmine suitsetada ja sa ei taha seda teha, siis hinga otsekohe sügavalt välja ja heida endast see tahtmine minema. Hinga sisse värsket õhku ja sa näed kohe, et see vajadus on läinud. See võib olla väga tähtis vahend sisemiseks muutumiseks.

Enne kui magama lähed, tee lobisemisharjutust. Kolmekümnest minutist piisab. See tühjendab su ruttu. Muidu võtab see aega: sa muudkui mälud oma mõtteid öö otsa. Aga see saab poole tunniga tehtud! Lobisemisharjutus, glossolaalia on kõige parem - istu voodil, kustuta tuled ja hakka suvalistes keeltes rääkima. Lase tulla kõigel, mis tuleb. Sa ei pea keele pärast muretsema, sa ei pea grammatika pärast muretsema, samuti mitte selle pärast, mida sa ütled. Sa ei pea tähenduse pärast muretsema - tähendusega pole sellel midagi pistmist. Mida mõttetum see on, seda kasulikum. See lihtsalt viskab rämpsu su peast minema. Niisiis, hakka pihta ja jätka, aga ole väga kirglik: räägi, nagu oleks su elu kaalul. Sa räägid mõttetusi ja seal pole kedagi peale sinu, aga ole kirglik, pea kirglikku dialoogi. Poolest tunnist piisab ja sa magad terve öö hästi. Meel kogub müra ja see muudkui jätkub samal ajal, kui tahad magama jääda. Nüüd on saanud sellest harjumus: ei tea, kuidas sellest loobuda. Valguse välja- ja sisselülitamine ei aita. Aga see harjutus küll - see aitab lihtsalt energial vabaneda ja seejärel, olles tühi, jääd magama. See juhtub öösel unenägude ja mõtetega: meel püüab end järgmiseks päevaks tühjendada - see peab valmis olema. Sa oled unustanud, kuidas seda protsessi lõpetada, aga mida rohkem püüad, seda virgem oled ja uinumine muutub raskeks. Niisiis pole küsimus selles, et püüad magama jääda - ära püüa midagi. Kuidas sa saad lahti lasta? See lihtsalt juhtub. See pole midagi niisugust, mida sa pead tegema. Sa võid vaid luua olukorra, kus see juhtub kergesti, muud midagi. Kustuta tuli, vaata, et sul oleks mugav voodi, hea padi ja mõnusalt soe. See on kõik, mida sa saad teha. Ja siis pea pool tundi väga kirglikku, mõttetut monoloogi. Tulevad igasugused hääled - ütle need välja - ja üks hääl viib teiseni. Varsti räägid hiina ja itaalia ja prantsuse või mõnes muus keeles, mida sa ei oska. See on väga ilus! Keel, mida sa oskad, ei suuda kunagi sind tühjendada. Kuna sa oskad seda, siis ei lase sa endal täielikult väljenduda. Sa kardad paljusid asju... Mida ma ütlen? Kas nii võib öelda? Kas see on normaalne? Sa võid end süüdi tunda, et räägid nii valesid asju. Aga kui räägid helidega, siis sa ei tea, mida ütled, ent su žestid ja kirg teevad selle töö ära.