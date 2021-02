Hindu astroloogia | Täiskuu Lõvi sodiaagimärgis aitab leida küllust ja õnne

Purva Phalguni on hoomamatult loov naksatra, mille shakti* on paljunemine või "Prajanana Shakti". Paljunemise all ei peeta silma ainult sigimisvõimet, vaid ka intellektuaalset ja artistlikku loomingut. Avastame endas seni peidus olnud loomingulised anded ja vabaneme piiravatest uskumustest, mis meid tagasi hoiavad. Mütoloogia kohaselt asetseb Purva Phalgunis Guru Sukracharya (Veenuse jumalus), kes on deemonite õpetaja ja valdab teadmist Sanijivini Vidya*, mille kohaselt saab hinged surnust tagasi ellu tuua. Sellist oskust ei valda isegi Jupiter, kes on Universumi jumalate õpetaja. Konteksti viiduna tähendab see loomingu kui protsessi mõistmist, mille tulemusena annate elu seemnele, mis idanema hakates vilju hakkab tootma. Mõistmata kuidas leiab aset loominguline protsess, ei saa inimene kunagi teada enda potentsiaali. Arvate, et ei oska laulda, kirjutada, joonistada või tantsida? Jamie Oliver ei sündinud tippkokana ja Barack Obamast ei saanud juhuse tahtel parim oraator. Kogu selle glamuuri ja sära varjus peitub loominguline protsess, mida mõlemad mehed kogesid, et jõuda sinna, kus nad täna asuvad. Sama on ka Purva Phalguni prokreatiivse jõuga, mille mõjul saame kogeda õnne ja küllust. Õnn ja küllus on protsess, mis pidevas liikumises. Looming on protsess, mis kunagi ei seisku. Loovus on energia. Energia on prana. Prana on hingetõmme. Iga hingetõmbega loome me elu.