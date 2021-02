Täna on rahvakalendri järgi ussi äratamise päev ehk madisepäev

Teda ei öeldud majauss, vaid öeldi: kodu-uss.

See oli kas 1934. või järgmisel aastal, ma olin siis veel pisike. Vanaisa tegi talle lepaklopist küna, uuristas seest seda ja mina küsisin, et mis asja sa teed nüüd. Siis tema ütles, et ussu tuleb ja saab sealt piima lakkuda. Meil öeldi teda ussu, ikka ussu. Siis kas ema või lellenaine, kumb see oli, valas talle sooja piima, sellele ussule.

Mind ei lastud sinna aida juurde, kus kivi peal see kodu-uss oli, et sa hirmutad ussu ära, kes siis hiiri püüab. Vist vanaema rääkis, et kuskil talus olid old laudas ussid, need olid käinud piima lakkumas. Eks nad old vist nastikud.

Sellel muud tunnust ei olnud. Punakaskollakas oli ja lakkus küll piima. Vanaisa kutsus: "Ussu, ussu, ussu", pani selle küna maha ja ussu tuli kohe, pea püsti, piima lakkuma. Minule öeldi, et ära sinna kivi juurde mine, kus peal ta magab. Ma ükskord käisin teda vaatamas küll salaja. Ta oli seal kivi peal keerus. Neid kirjusid oli seal maja ümber ka küll, aga see oli ühte värvi, soke beežikas. (EFA I 171, 64 (9) < Iisaku khk, Illika v, Imatu k - M. Hiiemäe < Enno Kingumets, snd 1931 (2014))