Šveitsi teadlased on loomas kallistusrobotit

Inimesed on enamasti jutukad. Esineb aga olukordi, milles sõnum edastatakse sõnatult. Sõnad segaksid, sest õigeid sõnu poleks. Filosoof Ludwig Wittgenstein tõdes, et tema keele piirid on tema teadvuse piirid. Kõideks, mida ta teab, on tal mõni sõna. Wittgenstein ilmselt eksis. Teame mõnikord, mis on õige või vale, suutmata seda seletada.

Kirjanik peaks olema keegi, kellel on palju sõnu. Seda kasutades loob ta lugeja meeltes pilte, sündmuseid ja tundeid. Ometi arvab tunnustatud kirjanik Cormac McCarthy, et sõnad on pigem midagi aju vallutanud viiruselaadset. Sõnad paljunevad aju abil, aga moodustavad samas vaid osa teadvuse tööst. Märgatav portsjon aju tööst ei jõuagi kunagi sõnadesse.

McCarthy teeb koostööd komplekssüsteemide vallas maailma tippu kuuluva Santa Fe instituudiga. Seestõttu oli ta üllatunud kuuldes, et sama mõte on end ilmutanud ka juhtivate teadlaste peades. Nemadki olid märganud, kuidas vaimne töö kulgeb sõnu vältides, rohkem intuitsiooni ja ideedena. Sellest edastatakse ühiselt mõistetavas keeleruumis siis teatud osa.

Tehisintellekt peaks samuti mingil moel "mõtlema". Praegu püüab inimene masinale õpetada numbrite sümbolikeelt. Varem või hiljem tärkavad masinlikus mõtiskluses kõrgema järgu abstraktsioonid, milledel puudub maisemalt sümboolne tähistus. Juhul kui inimene püüab taolist masinat juhtida, peaks ta oskama lugeda masina mõtteid. Eriti puhuks, kui seadmed asuvad omavahel suhtlema, rääkides või signaliseerides teineteisele midagi näiteks inimeste üle võimu haaramisest.

Samas võib toimuda see ka vastupidi - masinintellektis võivad tärgata tunded, millega inimestel oleks kasulik arvestada. Kasvõi selleks, et masinaid mitte solvata, sest siis nad võivad soovida inimeste üle võimu haarata.