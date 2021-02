Margus Vaher selgitab, kas on võimalik hoida kuuma, erutavat, head, meeliülendavat seksi ühe inimesega elu lõpuni

Voodirõõmudes on ainult lollpea individualist. Tõeline maagia avaneb neile vähestele, kelle peenhäälestus on suunatud andmise ja vastuvõtmise kunsti arendamisele ning energiate oskuslikule käsitlemisele. Ja nemad rokivad voodis meeleliste naudingutega tõenäoliselt ka ühe partneriga ükskõik mitukümmend aastat. Sest neil puuduvad mustrid, nad on voogamises ja pidevas tunnetamises ning muutumises. Juba aastatuhandeid on teada, et armatsemiskunst on lähim taevastele, mida maa peal tunda võime. Ühtesulamine, ühekssaamine ja katarsis.