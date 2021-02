Ilona Karula: Kas paha konflikt või hoopis õnnis pääsetee?

Olgem nüüd enese vastu ausad. Siin on veel tükk maad minna, et enesega toime tulla.Täielik andestamine ja vabaks laskmine tähendab seda, et me suudame rahuliku südamega tagasi vaatamata edasi minna.

Seni, kuni minevik tõstab üles emotsiooni, pole me täielikult kellestki ega millestki veel üle saanud. Ja neid teemasid on meie sees oh kui palju, alates pereliikmetest ja lõpetades tuttavate-töökaaslastega.

Aga teate, on üks võimalik viis veel, kuidas jõuda andestamisele lähemale, milleks on uue vaatenurga leidmine. Ma leidsin lausa sellise vaatenurga, mis tõstis mind õndsusesse ja sügavasse tänutundesse, et vihastamise asemel hakkasin taipama, kuidas järk-järgult ja samm haaval tuleb mul kõiki neid mineviku negatiivseid suhtedraamasid lausa südamest tänada. Vahel võib olla nii, et konflikt saabub sulle pääseteed sillutama hoopis puhtamasse ja läbipaistvamasse reaalsusesse. Eriliselt jõudis selle mõistmine minuni lapsevanemaks saades kui meie pere elustiili hakati lähedaste poolt ründama. See on andnud hea põhjuse silmakirjalikest suhetest välja astumiseks.

Järgnevalt jagan teiega "Pääsetee" peatükki "Hingesõnumite" raamatust.

Ole õnnelik nende olukordade üle, mille kaudu on ilmnenud need inimesed, kes on sulle rasketel hetkedel selja keeranud, sinu nina ees ukse kinni löönud, sind reetnud, selja taga sarjanud või vaikselt sinu elu mürgitanud.

Ole tänulik, et see kõik on ühel päeval välja tulnud, sest nii said sa teada, kes ei peaks sinu ellu kuuluma. Mõtle selle peale, et kui keegi neist oleks variseri maski kandes sinu elus edasi figureerinud, siis oleks selline vaikne mürgitamine veelgi kauem kestnud. Hea, et niigi läks! Järelikult oli õige aeg, et sinu tee koos temaga just sellisel viisil katkes. Veel parem oleks, kui ta oma sõbrad ka kaasa võtaks, sest omasugused tõmbavad sarnaseid.

Täna teda kõige eest, sest sina ju pääsesid! Ära valuta rohkem südant ega vaeva oma meelt. Tema äraminek oligi sinu pääsetee.