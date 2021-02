Alexis Varnum: kõik tunded ja sisemised seisundid, mida hetkel kogeme, viivad meid lähemale valgusele ja arengule

Nüüd pisut konkreetsemalt seisunditest. Kui sa tunned sisemist selgitamata kurbust, siis kui me hakkame liikuma enda poole, siis me kõik läbime selle etapi. Meie minevikus on olemas teod, mis tekitavad meis kurbust ja on olemas ka kollektiivne mineviku kogemus. See ei juhtu niisama, see on töö, mida teeb koos meiega ka meie Hing. Me teame, et oleme valgus , kuid koos selle kõigega kerkivad pinnale kõige raskemad kihid, mis peavad olema lahustatud meie valguses. See on raske meie psüühikale ja võib olla ebamugav, kuid selliseid seisundid vajavad tunnistamist ja aktsepteerimist. Sellistel hetkedel tuleb endale öelda: "Ma aktsepteerin oma seisundit ja võtan ennast vastu, ma armastan ennast ja lasen lahti oma seisundi oma südamest".

Toimub see, et me vabaneme mõistuse ja ego illusioonidest, me kõik oleme looja osakesed. Me elame läbi erinevaid ja väärtuslikke kogemusi oma arenguks. Praegustes tingimustes me elame läbi unikaalseid sündmusi, olukordi ja situatsioone, emotsioone ja erinevaid seisundeid.

Me pole lihtsalt inimesed, vaid ka hinged, kes reisivad ühest elust teise. Me oleme ka erinevate maailmade esindajad, meie rakkudes on sisse kirjutatud meie esivanemate mälu ja informatsioon, mitte ainult maisest elust, vaid ka kosmilisest. Need mälu osakesed avanevad praegu ja me hakkame ennast teadvustama, me võime olla midagi palju enamat, kui vaid rollide mängijad siin Maal. Võib olla varem oma kogemustes oleme loonud eraldi reaalused ja maailmad. Praegu, olles siin Maa peal, me lihvime oma kogemust avada endas valgust ja hingelist meisterlikkust. Me hakkame ennast teadvustama suure valgusolendina. Me tunneme kõiki maailmas toimuvaid muudatusi. Ainult meie piiratud mõistus tahab kõike analüüsida ja kõike selgitada mineviku kogemusega, tõmbleb paanikas ja üritab mõista, mis toimub.

Vastuste leidmine nendele küsimustele on ühest küljest keeruline ja inimesed otsivad kedagi, kes aitaks neil praegust olukorda ja oma seisundit mõista. Kuid samas on võimalik pöörduda sisemise tarkuse poole, keskendudes iseendale ja usaldada ennast. Saad toimetada nii nagu sisemiselt tunned, et see on Sinule õige.

Vaimne energia peegeldab kui päike meie südames. Peamine on mitte segada seda protsessi. Takistusteks võivad olla meie enda hirmud ja muretsemine selle pärast, et äkki me oleme hulluks minemas või haiged, et meiega pole kõik korras. Sama puudutab ka meie füüsilist keha, mõtle ka sellest, et tänu meie kehale, lisaks me saame harmoniseerida kosmose energeetilist ruumi. Keha on unikaalne jumalik instrument, armastusega ja hooliv suhtumine täidab keha kõik osad puhta valgusega, mis aitab vabaneda plokkidest ja probleemidest. Süda seob meid armastuse allikaga. Siis, kui me otsustame, et kõik toimuv toob vaid head, me saame ka toetust. Millised ka poleks meie seisundid, kui me aktsepteerime toimuvat, me teeme oma olemise kergemaks.

Mis puudutab aga unenägude teemat, siis paljud meist teevad suure töö ära just une ajal. Peale füüsilist keha me omame muid peenkehasid ja me saame eksisteerida erinevates maailmades ja reaalsustes. Kui sa näed ebameeldivat unenägu, siis sellega Sa sulged mineviku informatsiooni ja mustrid. Kui ärkad üles, siis ütle, et see on vaid unenägu, kõik on lõppenud, tänan, ma sulgen ja lasen lahti. Oled oma töö teinud ja hoolitse selle eest, et tunda ennast hästi.

Hirmudega on sama. Hirm on moondunud elu energia ja kui hirm on tagasi tulnud, siis tähendab see, et sa kunagi oled selle hirmu loonud, seega ka Sina saad seda muuta ja saad seda teha armastusega enda suhtes. Hirmu vastuvõtmine toimub läbi avatud süda. Katsu ette kujutada hirmu asemel midagi meeldivat ja ütle: "Hirm ma võtan sind vastu, olen tänulik kogemuste eest, ma armastan sind, minu hirm". Luba hirmul Sind läbida ja siis oledki oma hirmust möödunud. Oma hirmu tuleb läbida, sellega Sa vabastad ennast ja teed suure töö oma Hingele.

Samas praegu meid võib puudutada veel üks teema - suhtlemise puudumine ja tunne, et ei taha olla sotsiaalselt aktiivne. See on normaalne, ära sunni ennast. Läbi selliste apaatiliste seisundite toimub DNA aktiveerimine ja ka mälu avanemine. Seega armastusega ja hoolitsusega oma keha eest luba endal rahulikult olla nii kaua, kui vaja. Ära karda, et tekib sotsiaalfoobia. Praegu Sa küpsed, muutud teadvustatuks, saad enesekindlamaks, et pärast uues vormis ja uute omadustega naaseda.

Koos Sinuga kogevad seda kõike ka teised inimesed. Sa näed muutusi teistes, sest kõik läbivad transformatsiooni. Inimesed saavad aina enam kinnitust ja ka kogemust, et elu vaid peegeldab inimese sisemist seisundit. Usalda ennast ja oma süda. Sisemiselt me teame, et kõik liigub plaanijärgselt. Lihtsalt kõikides olukordades kuula ennast ja mäleta seda, kes Sa tegelikult oled.