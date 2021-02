NÄDALA TAROSKOOP | Vaata endasse, et leida üles armastus ja kaastunne

Töö- ja rahaasjade osas avanevad nüüd sinu jaoks võimalused, mida saad soovi korral enda heaks pöörata. Võid märgata, et asjad on hakanud tasapisi liikuma paremuse suunas. Selleks, et märgata positiivset, pead suutma hoida oma meele avatuna ning mitte kaotama motivatsiooni. Isegi kui olukord on keeruline, on alati olemas võimalused, kuidas hakkama saada. Ära sea oma ootusi teiste peale, alati lähtu iseendast. Anna endast parim, kasuta võimalusi, mida elu sulle pakub ja tee oma valikuid lähtuvalt südame soovitusest.

Tervise osas tasub nüüd ette võtta üks turgutav vitamiinikuur. Võta sel nädalal oma toitumine ja liikumine teadlikult vaatluse alla. Jälgi, mida sa sööd, anna oma kehale piisavalt vedelikku ja liigu värskes õhus. Kuigi need asjad tunduvad nii lihtsad ja iseenesestmõistetavad, on need siiski tervise alustalad, mis kipuvad vahel ununema. Praegu tasub tegeleda ka oma mõttemaalimaga. Üles võivad kergida kadedusega seotud energiad. Võid avastada, et kipud tundma, kuidas teistel läheb paremini või on nad edukamad, ilusamad, tervemad. Kadedus tekib sellest, et sa tunned, justkui sulle ei jätkuks armastust, küllust või midagi muud, mis selle tunde aktiveerib. Iga kord kui tunned, et kadeduse/armukadeduse energia kipub üles kerkima, siis vaatle seda ja katsu leida algpõhjus, miks nii tunned. Näita endale, et sulle jätkub kõike - armastust, hingesoojust, turvalisuse tunnet jne. Mida enam sa sellele tundele julgelt silma vaatad, seda väiksemaks see kahaneb.