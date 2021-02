Marsil maandunud kulgur hakkab uurima iidse järve põhjas olevaid setteid

Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia vanemteadur Mihkel Pajusalu sõnul tulenes missiooni edukus sellest, et see oli teine katsetus tehnoloogiaga, mida aastal 2012 kasutati kulguriga Curiosity. "Seekord oli tehnoloogiat mitu aastat edasi arendatud. Näiteks lisati kulguri arendamise viimases faasis optilise navigatsiooni süsteem, mis andis võimaluse kasutada kaamerapilti võimalikult ohutu maandumiskoha leidmiseks. Üks Apollo missioonidest peaaegu ebaõnnestus just selle tõttu, et maandur maandus kraatri ääre peale."