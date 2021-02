Mai-Agate Väljataga: Kui tahad maailma muuta, pead iseennast muutma!

Parim uskumus on see, mis on elutõdedele kõige lähemal. Näiteks: olen vaimne olend, olen igavene, olen alati kõrgemate jõudude poolt armastatud. Tavaliselt loob inimene oma uskumused ise või laseb seda teha planeedil, muidugi ise sellest aru saamata. Mõnikord kuulen suurustamist, et planeedid ja kinnistähed isikut ei mõjuta. Tegelikult on aga nii, et mida rohkem eitad, seda tugevamini nende mõjule allud. Kui usud mõjusse, siis hakkad ennast jälgima ja teed oma tegudes korrektiive, hoidudes negatiivsusest. Me kas tahame või taha, me kas usume või ei usu, aga me oleme süsteemis sees, sõnab Mai-Agate Väljataga oma raamatus "Uue ajastu algus".