Alkeemia lugemisnurk | Tiina Tiitus: Kuidas hoida sädet pikaajalises suhtes?

Armumistunne peaks kestma kogu aeg, see on keskendumine iseenda armastuse voolamisele. Armastust ei ole võimalik anda ega saada, me kas oleme või ei ole armastuse energias. Ja seegi on meie enda valik. Tingimusteta armastus on absoluutne vabadus ja teise inimese nägemine läbi oma kõrgeima arusaamise. Siis tunneb inimene oma partneri vastu lõputut armastust ja tänutunnet lihtsalt sellepärast, et teine on olemas ja tal on võimalus oma elu selle teisega jagada. "Sul pole vaja kunagi muutuda sellepärast, et mulle meeldida. Mul on alati lihtne ja kerge sind armastada täpselt sellisena, nagu sa oled." Nii tunneb inimene, kes armastab teist tingimusteta. See on absoluutne vabadus.