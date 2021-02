Siseneme Kalade märki, mis toob kaasa uue astroloogilise aastaringi alguse

Kalade märk - kaks vastassuundades ujuvat kala, kes on omavahel seotud, sümboliseerib lõppe ja algusi, põhjuseid ja tagajärgi, igavese muutumise vääramatust. Kalade märk juhib tähelepanu sellele, et lõpud ja algused on ühtviisi olulised ja vajalikud, see on igikestva liikumise loomulik rütm. Miski lõpeb, et teha ruumi uuele. Tervita mõlemaid tänutundega.