Alexis Varnum: Miks paljud kogevad praegu negatiivsust ja madalaid energiaid?

Tagasitulek oma valgusesse pole eesmärk, vaid on teekond. Me ise oleme selle teekonna endale valinud selleks, et teadvustada ennast selle teel, et õppida tundma valgust ja pimedust, et mõista, mis on igavik ja ajutine.

Me tulime siia teadvustama kui imelised me oleme, kui hiilgavad, targad, innustatud oma hingega, jumalikud. Kui me tunneme madalaid energiaid, siis me hakkame hindama ja väärtustama kõrgeid, me saame tunda erinevust ja tunnetada kõike läbi iseenda. Kui keegi praegu ütleb, et temas on vaid valgus ja puuduvad madalad energiad, siis see on ego illusioon, mis ei võimalda inimesel näha oma tõelist sisemist maailma. Meie teekondadel on olemas madal energia, mõnel rohkem ja mõnel vähem. See on normaalne. See on osa enda teadvustamisest. Kui me hakkame seda eitama, siis sellega satume veel suuremasse illusiooni ja sisemisse võitlusesse. Me ei liigu edasi, vaid jääme seisma.