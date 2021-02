Kristjan Port: Ketšup ja töökohal söömine ennustavad prantsuspärasele söömise ideaalidele lõpu algust

Arvestades toiduga seotud sõnavara mahtu, on ütlematagi selge, kui oluliseks söömist peetakse. Teisalt toidu tarbimise asukohtade tähistamiseks on sõnavara napp. Selles on midagi religioosset. Püha dialoogi või suhtluse pidamiseks sobivad samuti loetud olustikud. Üks palvuse koht on muu hulgas just söögilaud. Palvetatakse nii kõikvõimsa kui ka toidu nimel. Söömine andis laualegi nime hoolimata sellest, et töise pinna ümber keerles ka suur osa muust kodusest elust. Noh ja siis on olemas veel eraldi töölaud.