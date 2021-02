Suured kiviplaneedid võivad olla seest hoopis teistsugused kui Maa

Ameerika teadlased eesotsas Federica Coppariga Lawrence Livermore'i Riiklikust Laboratooriumist otsustasid uurida, kas need planeedid võiksid ka seestpoolt meie planeedi moodi olla.

Võiks ju arvata, et kui nad on Maakera moodi, ainult mõnevõrra suuremad, siis on nad seda nii väljast kui ka seest. Kuid suurema planeedi sügavustes valitseb kindlasti ka suurem rõhk, mis võib asjaolusid muuta.