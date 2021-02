QI ja elurütm - eluenergia qi sinu tervise teenistuses

Jost Sauer on üks paljudest elustiili muutuse propageerijatest, kes leiab, et haigused pole vältimatu paratamatus - inimene võib elada pika õnneliku elu ja olla terve. Raamatus "QI ja elurütm" tutvustab ta eeliseid, mida annab päeva korrastamine ning tegevuste valimine vastavalt sellele, milline elund parasjagu aktiivne on. Hiina meditsiini järgi peatub QI igas elundis 2 tundi.

Raamatul on väga hea loogiline ülesehitus ning see annab ülevaate elunditest ja nende funktsioonidest. Ei pea kartma karme anatoomiatunde - Hiina meditsiin on veidi poeetiline, samuti on Jost Sauer esitanud lihtsustatud käsitluse, mis on kohandatud tänapäevasele inimesele kergesti hoomatavaks ning lihtsalt rakendatavateks juhisteks. Sellisena võiks see olla ka tõsisema huvi tekitaja Hiina meditsiini vastu.

Olen veidi eneseabiraamatute-kriitiline, kuid tagajärgedega tegelev meditsiin hakkab end ammendama (üle koormatud on ta juba mõnda aega olnud) ja inimeste mugavus tablettide võtmisel ning usk imevahenditesse on hirmutav. Soovitan võtta kuulda õppinud meditsiinitöötajate nõu, ent arvestada, et arst ravib, kuid patsient peab siiski ise tervenema. Igaüks saab ja peaks oma elukvaliteedi tõstmiseks lihtsaid igapäevaseid asju tegema. Oluline on süüa kolm täisväärtuslikku toidukorda, piisavalt liikuda ning magada. Hiina meditsiin lisab neile veel ühe - tähtis on teha kõik õigel ajal, siis kui keha sisemine kell on häälestunud just sellele tegevustele.

Mulle meeldib raamatu juures see, et see on kirjutatud juhisena, kuidas püsida terve ja inimesel pole tingimata vaja omada haigust, et oma elu paremaks muuta. Autor on üritanud nõkse ja nõuandeid pakkudes arvestada ka inimeste erinevate elustiilidega.