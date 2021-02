Kauges minevikus oli maa lame

Maakera ajaloo keskmistel ajajärkudel on maakoor olnud suhteliselt õhuke ja ühetasane. Mingeid märkimisväärseid mägesid tõenäoliselt peaaegu ei olnudki. See viitab, et Maa tektooniline aktiivsus pidi sel ajal olema väga väike - suured maakoorelahmakad ehk laamad püsisid üsna paigal, mitte ei saalinud planeeti mööda ringi nagu varem ja hiljem. Just laamade liikumisest ja üksteise vastu põrkumisest aga mäestikud üles kurrutavadki.