Mida naised tegelikult meestelt ootavad?

Ole empaatiline. "Star Treki" fännid saavad sellest paremini aru, kui öelda, et empaatia on midagi vulcanite meeleühenduse sarnast. Need, kes arvavad, et kogu see "mõistmise värk" on neil juba käpas, võiks veidi hoogu pidada. Mõistmine on intellektuaalne tegevus, aga empaatia emotsionaalne. Ürita tunda, mida naine tunneb, sõltumata sellest, kas toimuvas on sinu jaoks vulcanlikku loogikat või ei. Püüa aimata, mis emotsioonid teda valdavad. Kuidas seda teha? Sa võid küsida, mida ta tunneb (geenius). Sa võid lugeda ta kehakeelt. (Kas ta käed on rinnal risti, kas ta hingamine on pinnapealne, kas ta on näost punane? Kõik need ilmingud võivad vihjata sellele, et ta on endast täiesti väljas.) Ütle talle, et sulle läheb korda, mida ta tunneb, ja et sa saad aru, miks ta nii tunda võib. Me ei hakka siinkohal ajuteadusesse sügavuti minema ja selgitama, miks see toimib, piisab, kui öelda, et aju emotsionaalne osa rahuneb maha, kui tunneb, et pole üksi, et tal on ühendus teise inimesega. Näita üles empaatiat. Näita, et elad kaasa. Pole oluline, kellel on õigus ja kes eksib. Kui mingi osa sinus kisendab: "Kui ma seda teen, siis ta sõidab must üle - siis ta võidab!", siis pea meeles, et häälestumine ei tähenda, et sa kõigega, mis ta ütleb, nõus oled. See tähendab vaid seda, et sa kuulad, et sa mõistad. Ja me lubame, et kui sa seda teed, sujub hilisem vestlus konflikti võimalikust lahendusest palju sujuvamalt. Te hakkate palju vähem tülitsema ja palju rohkem seksima. Sest sinu peale vihastamise asemel tunneb ta end turvaliselt, ta tunneb, et teda kuulatakse, mis tähendab, et ta on huvitatud probleemi lahendamisest, et taas koosolemisest rõõmu tunda. Häälestumine on oskus nagu iga teine, mille puhul harjutamine teeb meistriks. Seega - harjuta. Häälestu oma partneri lainele, häälestu oma ema, sõbra, ülemuse lainele, häälestu oma koera lainele. See on lihtne oskus, lihtne protsess, mis võib igaveseks muuta sinu suhteid kõigi sinu elus figureerivate naistega ning mis muudab sinu jaoks kurameerimise ja suhete arendamise dünaamikat alatiseks.