NÄDALA TAROSKOOP | Suudad ületada takistused, mis on sinu edasiliikumist pärssinud

Tervist silmas pidades on nüüd võimalik astuda suur samm parema vaimse ja füüsilise olukorra suunas. Sa oskad paremini ise näha, mida võiksid muuta või parandada. Samuti suudad nüüd lihtsamini uusi ja tervislikumaid valikuid oma elukorraldusse sisse viia. Kui oled oodanud õiget hetke, et alustada sportimise, paastu või mõne muu tervist turgutava teemaga, siis tasub nüüd julgesti algust teha. Praegu alustatud asjad peaksid suurepäraselt püsima ning suudad ka kiusatustele hästi vastu panna ning mitte alla anda.

Töö- ja rahaasjade osas võib saabuda nüüd mõnele keerulisele küsimusele lahendus. Oleks hea, kui suudaksid teemad, mis on juba pikalt vindunud, ära lõpetada. Võid saada ka mõne hea pakkumise või idee, mis laseb sul hakata edasi liikuma suurema finantsilise vabaduse poole. Hea aeg on ka suurteks ja oluliseks tehinguteks, kui oled eelnevalt veendunud, et kõik on juriidiliselt korrektne ja aus.

Suhete osas on kõige tähtsam, et välditaks saladusi, intriige ja tagarääkimist. Kõik, mis põhineb ebaaususel või kadedusel tuleb inetult päevavalgele ning tekitab pingeid ja konflikte. Praegust aega võiks kasutada oma tunnete paremaks tundmaõppimiseks. Esile võivad kerkida kiusatused või tunned soovi saada midagi sellist, mille kohta tegelikult tead, et see ei ole sulle hea. Kasuta seda informatsiooni, et tungida sügavuti nendesse teemadesse. Nii suudad ära lahendada nii mõnegi enda jaoks vastakaid tundeid tekitavad olukorrad. See nädal võib tuua ka ootamatuid lahendusi, mis tulevad väljastpoolt. Ehk siis kui oled midagi pikalt soovinud või millestki unistanud, siis võivad nüüd sinu elus avaneda just need uksed, mis lasevad sul unistustele lähemale liikuda.

Nädala kaartideks on saatan ja päike. Nüüd on aeg oma hirmudele silma vaadata ning endale tunnistada, mis on need teemad, mis on takistanud sul edasi liikuda. Tähelepanu tasub pöörata nö kokkusattumustele ja märkidele, mida universum saadab. Ka unenäod võivad viidata teemadele, millega võiksid tegeleda, et ennast paremini mõista ning tundma õppida.

Nädala kaardiks on ülempreestrinna. Sind ootab ees põnev aeg, kus kasutad eelkõige oma tunnetust ja intuitsiooni, et teha õigeid valikuid. Õpid paremini tundma oma hinge sügavusi ja tunned tugevat tõmmet müstika ja vaimsete teemade vastu. Kindlasti tasub ka tähele panna märke, mida universum sulle saadab.

Nädalat iseloomustab mõõkade kaks. Sa seisad nüüd valikute ees. Selleks, et langetada õige ja õiglane otsus, pead sa laskma rääkida oma südamel. Ära suru oma emotsioone maha ja looda, et küll asjad laabuvad iseenesest. Lase kõigel, ka negatiivsetel tunnetel, pinnale kerkida, vaid nii saad sa selguse, mida peaksid edasi tegema.

Nädala energiad võtab kokku mõõkade üheksa. Sinu elus on mingi ärevus ja mure. Ära lase sel üle pea kasvada, vaid katsu vaadata lähemalt, mis on selliste ebameeldivate tunnete põhjustajaks. Pea alati meeles, et sa ei saa küll kontrollida elu käike või teiste inimeste tegusid, kuid sul on alati võimalik valida, kuidas neile reageerid. Vaata üle oma suhtumine ja leia alati kõiges midagi positiivset.

Nädala kaardiks on saatuseratas. Nüüd saad mustvalgel näha, kuidas kõik siin elus on mööduv. Olgu selleks head asjad või mured, mis tundusid ületamatud - kõik saab ümber ja ellu tuleb jälle midagi uut. Mida vähem klammerdud ja asju üle dramatiseerid, seda kergem on sul näha kõike nii, nagu see tegelikult on. Omanda oskus, mis laseb sul vajadusel eluvooluga sujuvalt kaasa minna ja sa näed, kui palju kergemaks kõik muutub.

Nädala võtab kokku karikate kuus. Oled mõtetega mineviku juures ning võid muutuda kohati ka üsna nostalgiliseks või lausa melanhoolseks. Samas on praegune aeg suurepärane unistuste täitumiseks. Sinu kannatlik ootus on end ära tasumas, sest pikaaegsed soovunelmad hakkavad nüüd lõpuks realiseeruma ning pakuvad sulle rõõmu ja rahulolu.

Nädala võtab kokku sauade kolm. Sind ootavad ees seiklused ja põnevad võimalused avastada ümbritsevat maailma ja iseennast. Ära torma pea ees tundmatusse, vaid jälgi hoolikalt oma tundeid ja südamehääle juhatust. Liikudes oma hinge valitud rajal saad sa kogeda kõige uskumatumaid ja suurepärasemaid tundeid.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab maailm. Nüüd on mingid olulised protsessid ja arengud jõudnud sinu jaoks lõppfaasi. See võib tuua kaasa ka nukravõitu lahkuminekuid, kuid üldplaanis on need elu loomuliku käigu ja arengu osa ning neid ei tasu võtta nii negatiivselt. Pea alati meeles, et kui mingid uksed sinu elus sulguvad, siis avanevad peagi uued.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab karikate kümme. See nädal toob sinu jaoks rõõmu ja harmoonilist kooskõla. Eriliselt hästi toimivad suhted, olgu need siis töökaaslastega, tuttavatega või oma kõige kallimatega. Suudad inimesi lausa lennult mõista ning naudite vastastikku üksteise seltskonda. Väga hea aeg on ka romantika ja armastuse osas.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku armastajad. Esiplaanil on jõuliselt armastuse ja suhetega seotud teemad. Nüüd on aeg valikute tegemiseks. Selleks, et saada midagi või kedagi, pead sa loobuma oma elus millestki muust. Kõike lihtsalt ei saa ja kõike pole ka vaja. Mõtle enda jaoks selgeks, mis või kes on see, mille poole su süda tõeliselt igatseb. Kui oled õigel rajal, siis ei vaja sa palju, sa vajad lihtsalt seda "õiget".

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõkade kuningas. Oled nüüd hästi analüüsiv, praktiline ja mõistusest juhinduv. Otsid kõige taga peituvaid tagamõtteid ja soovid jõuda kõigi probleemide tõelise olemuseni. See kõik ei ole halb, kui suudad ise piiri tunnetada, mis on subjektiivsuse ja objektiivsuse vahel. On teemasid, kus ainult kaine mõistuse abil sihile ei jõua ning tasuks siiski ka oma südamehäält ja intuitsiooni kuulata.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on müntide kaks. Praegu suudad oskuslikult leida tasakaalu ka keerukates situatsioonides. Sa toetud oma kogemustele ning see aitab sind just eriti töö ja rahaga seotud teemades jääda rahulikuks ja empaatiavõimeliseks. Oled diplomaatiline ja suudad ka kõige konfliktsemate inimestega leida ühise keele.