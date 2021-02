Mis on ennustuslik astroloogia ja mida ta ütleb 2021. aasta kohta?

Kahjuks on suur osa astroloogilisest tarkusest aastatuhandetega kaduma läinud ning täna toimub sisuliselt astroloogia restaureerimine. Teaduslikuma meelelaadiga astroloogid püüavad iidsete tektside abil taastada kunagiste idamaa tarkade poolt kasutatud tehnikaid ning kaasaegse arvutustehnoloogia abil teha statistikat ning välja selgitada, millised taevakehade kombinatsioonid, meie elu erinevate valdkondade kohta üht-teist rääkida suudavad. Ehkki akadeemiline teadus peab astroloogiat pseudoteaduseks, on siiski piisavalt tõendeid selle kohta, et astroloogia toimib ning on olemas teatud seaduspärasused taevakehade liikumises ja inimeste eludes.

Paraku tegelevad ka paljud astroloogid astroloogiaga küllaltki pinnapealsel moel ja seetõttu on astroloogiast puudulik või lausa vale arusaam, mitte ainult laiemal publikul ja teadlastel vaid ka paljudel astroloogidel endil.

Astroloogia on tegelikult üks keel. Universumi keel. Universum räägib meiega. See on sümbolkeel, märkide keel ja seda on võimalik õppida. Astroloogia on palju enamat kui vaid ennustamine. Astroloogia abil on võimalik maailma mõista. Astroloogia annab meile elu mudeli.

Astroloogia suurimaks väärtuseks ei ole mitte võimalus tulevikus toimuvat prognoosida vaid võimalus iseennast paremini tundma õppida. Inimese sünnikaart kirjeldab inimest väga põhjalikult ja selle abil võib inimene avastada endas isikuomadusi, millest ta varem teadlik ei olnud.

Samuti on astroloogia heaks abivahendiks partneriga sobivuse hindamisel ning ka suuremate tiimide koostöövõime prognoosimisel. Kuid astroloogiat kasutatakse veel väga mitmetes eluvaldkondades. Näiteks on olemas põllumajanduslik astroloogia, mis aitab valida parimaid kuupäevi erinevate taimede istutamiseks või seemnete külvamiseks. Väga populaarne on ka meditsiiniline astroloogia, kuid selle ala spetsialiste on vähe. Viimasel sajandil on hakatud astroloogiat üha rohkem kasutama ka finantsmaailmas ning selleteemalisi analüüse on avaldanud isegi mõned pangad.