On aeg leida tee tagasi südame ja hinge väärtuste juurde ning taastada tasakaal

Paljudele võib tunduda justkui näeks ennast esimest korda. "Ma olen alati olnud" ei kehti enam, kui see ei toetu su algolemusele ja loob takistusi su ellu. On aeg edasi liikuda. Alusta sellest, et hakkad tühistama piiranguid ja programme, mis on ajale jalgu jäänud ega teeni enam su huve, kui üldse kunagi ongi teeninud. Mõtle, mida sa mõtled ja teed ning kelle hüvanguks.

Kolm asja, mis kindlasti edasi ei vii on vastandumine, reageerimine ja õigustamine. Algolemus on meil kõigil sama, puhas armastus. Võimusuhted ei saa elus enam edasi viia. Kõik, mille pinnalt saab vastanduda, loobu sellest. Kui kaob vastandumine, kaob ka vajadus reageerida eriarvamustele ja vajadus oma seisukohta õigustada.

Lase olnul minna. Mõtle, mida sa saaksid nüüd edasi teha, milliseid muutusi luua, et väljuda mineviku mustritest. Praegu pole miski nii nagu näib ja miski ei püsi kaua, kui see ei toetu universaalsetele sügavamatele väärtustele. Mõistuse ülemvõim on viinud meie elu tasakaalust välja.

Aeg on leida tee tagasi südame ja hinge väärtuste juurde ning taastada tasakaal. Seal, kus enne valitses konkurents, kontroll, eraldatus, piirangud ja isekus, on vaja arendada südamest ja hingest lähtuvaid väärtusi, kirge, armastust, vaimsust, loomingulisust, tundelisust, pehmust ja voolavust.

Reageerimise ja hinnangute andmise asemel vaata südamega, arenda empaatiat. Alusta iseendast. Ennast väärtustades ja armastades on lihtne näha väärtuslikku ja toetamist väärivat ka teisetes. Me kõik vajame armastust, sõprust, tuge ja loomingulist koostööd. Tõstes teist tõused ka ise.

Ka iseenda südame täitmist armastuse ja rõõmuga ei maksa jääda ootama kelleltki teiselt. Rõõmu ja armastust endas saab igaüks ise kasvatada, siis on, mida jagada ja jagatuna see mitmekordistub. Seega, kõigepealt sea korda suhe iseendaga, see ongi suurte muutuste eelduseks.

Loe lisaks: Kadeduse energia on üks hävitavamaid energiaid universumis