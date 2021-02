Kadeduse energia on üks hävitavamaid energiaid universumis

Kadedus on sinu äratuskell! Kui tunned kadedust, siis tea, et see on äratuskell sinu hinge poolt, sest ta tahab, et sa ärkaksid ellu ja hakksid elama oma elu täielikult! Hoolimata sellest, et su tunded käivad üle su pea kokku ja varjutavad su kainet meelt. Otsusta juba täna ära, kas hakkad hoolitsema rohkem iseenda eest, oma keha, tervise, laste, pere, kodu ja kogu oma vastutusala eest. Muuda enda elu raames paremaks see koht, mida "kadestad" kellegi teise suunas. Täiustades enda elu, pole kunagi meil põhjust tunda kadedust. Saame vaid rõõmu tunda oma õnnestumiste üle, mida elu meile annab!