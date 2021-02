Alkeemia lugemisnurk | Millised on kaassõltlase tüüpilised käitumismustrid?

See raamat on sulle, kui tunned, et oled kellegi teise sõltuvuse või probleemi enda õlule võtnud. Kui avastad, et ei suuda end enam väärtustada ning oled hakanud maha suruma tegelikke tundeid ja vajadusi. Eneseabiklassikasse kuuluva teose „Kaassõltuvusest vabaks" autor Melody Beattie viib su käekõrval läbi kaassõltuvuse keerulise maastiku taas vabaduse, tervise, lootuse ja rõõmu poole. Autori mõistev suhtumine ning selged juhtnöörid, kuidas neid olukordi lahendada, muudavad raamatu hinnaliseks abiliseks kaassõltuvuslikest käitumismustritest vabanemisel. "Kaassõltuvusest vabaks" sisaldab rohkesti lugusid tõsielust, meenutusi, harjutusi ja teste. See raamat on sulle, kui usud, et sinu partner on muutnud sinu elu talumatuks; tajud, et oled oma suhetes sattunud lõksu, millest väljapääsu sa praegu ei näe; oled unustanud, mida tähendab võtta enese jaoks aega ja sulle tundub, et sinu elu täidavad ainult kohustused ja teiste ootustele vastamine.