Valge metallpühvli aasta: mida see toob kaasa igale hiina horoskoobi märgile?

Eelmisel aastal algas sinu uus tsükkel - kui siis plaanid paika panid, on nüüd saabunud aeg hakata plaanitut süsteemselt ellu viima. Keskendu materiaalse heaolu teemadele, pinguta raha teenimise nimel. Sul on sel aastal võimalik leida uusi sissetulekuallikaid ja käivitada edukaid äriprojekte, ent ainult siis, kui oled ise aktiivne ja järjekindel.

Idamaade astroloogia lähtub 12-aastastest tsüklitest. Uus tsükkel algab rotiaastaga, pühvel on loomaringi teine märk. Möödunudaastane rott tõmbas uue tsükli energiad jõuliselt käima, tuues ärevust ja muudatusi, külvates palju segadust. Talle järgnev pühvel on hoopis teistsuguse iseloomuga - rahumeelne, pikaldane, kangekaelne ülimalt tubli tööloom . Meile kõigile tuleb kasuks, kui kohandume pühvli loomuga - võtame asju rahulikult, tegutseme läbimõeldult ega anna alla ka siis, kui raskeks läheb . Tööd tuleb teha tublisti, samas arvestades enda jõuvarudega. Lähtu sellest, et sa ei võistle praegu sprindidistantsil - selleks, et tõeliste eesmärkideni jõuda, tuleb läbida maraton. See eeldab jõuvarude oskuslikku kasutamist. Need, kes kohe kihutama pistavad, tõmbavad endal juba esimesel järsemal tõusul lihtsalt hinge kinni! Vaja on kannatlikkust, püsivust, teatava rutiini talumist. Samas tuleb toime tulla enda emotsioonidega . Mitte neid alla surudes, vaid mõistlikul viisil aktsepteerides ja vabaks lastes. Arvesta ka sellega, et kõige tugevamadki meist vajavad mõnikord abi - ära ürita kõike üksi ära teha!

Palju õnne, pühvel! See on sinu aasta - sinu jaoks on algamas uus 12-aastane tsükkel! Ajajärgu iseloom on sinu olemusega kooskõlas, seetõttu on just sinu jaoks väljavaated kõige paremad ja tegevusväli eriti lai. Sul on võimalus enda ellu olulisi muudatusi tuua, asju oma käe järgi sättida. Praegu tehtavad sammud loovad aluse ka tulevate aastate edule.

Tiiger 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

On vanade asjade lõpetamise aeg, mil energiat on vähem ning kipud pigem varju jääma. Tiiger ja pühvel on erinevad loomad, seega ei tunne sa end selle aasta energiates kõige kodusemalt. On aeg kasvatada endas kannatlikkust, aru saada sellest, et kõike pole võimalik saada nüüd ja kohe!

Kass (jänes) 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Pühvliaasta olud ei kõla sinu olemusega just kõige paremini kokku. Kasuta oma nutikust selleks, et igasuguses olukorras ellu jääda, ka täbaratest oludest osavalt välja tulla. Tegele tasapisi enda asjadega, kuid hoidu kindlasti oma nina toppimisest teiste tegemistesse! Sul ei ole vaja suurt maailma parandada, piisab sellest, kui hoiad harmooniat iseenda väikeses maailmas.

Draakon 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Sinu tegevusväli on pühvliaastal üsna avar. Ent sul tuleb oma väge hoida, hoolega valida, millesse panustada. Ebaoluliste asjade pärast sahmimine väsitab sind ruttu ära ja siis ei jätku enam võhma selleks, et tõeliselt olulised ettevõtmised korralikult ära teha. Tempo aeglustamine pole sulle loomuomane, niisiis on vaja iseendaga tööd teha, kannatlikkust õppida.

Madu 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Pühvel ja madu on parimad sõbrad! Seega on algava aasta energia sinu jaoks väga soodne. Sulle sobib aeglane ja sihikindel kulgemine. Kui tead täpselt, mida sa tahad ja vajad, siis sujuvad asjad justkui iseenesest. Sul tasub oma soovid paika panna ja kõva häälega välja öelda - need täituvad kiiresti.

Hobune 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014