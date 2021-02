Kuu loomine Veevalaja märgis soosib suhtlemist ja armuasjade arendamist

On planeerimise ja soovimise aeg. Oluline on võtta aega üksi olemiseks, endasse vaatamiseks, plaanide ja soovide paika seadmiseks, täpseks sõnastamiseks ja kirja panemiseks. Sisendusjõud on tugev ning kui usaldad universumit, saad nüüd oma tegemistele tuge ja õnnistust. Sea endale sihid, mille poole liikuda järgneva kuu jooksul!

See on aeg oluliste muudatuste tegemiseks ja oma elu ümber kujundamiseks. Sedakorda kohtuvad Kuu ja Päike kindla õhumärgi, talve keskmise märgi Veevalaja 23. kraadis. Veevalaja on sodiaagi kõige omapärasem, uuendusmeelne ja originaalne märk. Veevalaja märgiga seonduvad teemaks on ennekõike suhted teiste inimestega, koostöövõrgustikega ning kõrgemad sihid, lootused ja unistused. Niisiis sõprussuhted ja sotsiaalvõrgustikud, kuulumine kogukonda, gruppidesse ja organisatsioonidesse, kollektiivsete eesmärkide poole püüdlemine koos mõttekaaslastega. Tegutsemine inimkonna huvides, uuenduste tegemine, tehnoloogiline areng. Veevalaja on intellektuaalne, objektiivne ja mõistuspärane, samas on selle märgiga seotud kõrged ideaalid ja julge pilguga tulevikku vaatamine. Eelkõige nende teemadega võiks seotud olla seekordsed noorkuusoovid. Kuidas noorkuusoove soovida, seda loe siit: Maagiline Kuu loomise aeg: kuidas soovida noorkuusoove, mis lähevad täide?

Noorkuuaegne taevamuster toob seekord esile mitmeid õnnelikke aspekte - omavahel on kohtumas kaks õnneplaneeti Veenus ja Jupiter, nendega trehvab taevakaarel ka parasjagu retrograadselt liikuv Merkuur. See on suurepärane aeg selleks, et teha plaane ja soovida soove armuasjade arendamiseks ning varasemate segaduste klaarimiseks suhetes. Ka raha- ja äriasjadele saab nüüd hoogu anda! Ent tuleb arvestada, et 13 tundi pärast noorkuud läheb Kuu tühikäigule - see aeg on sobimatu uute asjade alustamiseks! Seega - soovimine, planeerimine ja unistamine ning kõikvõimalikud rituaalid tuleb kindlasti enne seda - ehk siis 11. veebruari õhtul! - ära teha!