Unehäired - uue aja epideemia | Unetu tähelepanekud ja soovitused

Insomnia ehk unevaegus on üks paljudest unehäiretest, mille peamisteks põhjusteks peetakse ülemäärast stressi, ärevust, depressiooni, alkoholi ja narkootikumide liigtarbimist, menopausi, tõsisemaid haigusi ja füüsilist valu. Aga vahel pole põhjused nii selged. Igatahes on tundide viisi une ootamine ehkki keha on väsimusest kokku kukkumas, magamine väikeste juppide kaupa ja ärkamine siis, kui väljas on veel kottpime mulle väga tuttav. Just seepärast haarasin sule ja panin oma tähelepanekud kirja - ehk on mõnel teiselgi hädalisel sest kasu.

Unehäireid esineb mingis eluetapis suurel osal inimestest, kuid enamasti on tegemist mööduva hädaga. Kui päevakorral olev terav probleem - läbipõlemine, lahkuminek, lähedase kaotus vms - laheneb, kaovad tavaliselt ka uneprobleemid. Statistika ütleb siiski, et kuni 8% inimesi kasutab sageli või suisa pidevalt uinuteid, see tähendab, et unehäire on kujunenud krooniliseks. Ka Maailma Terviseorganisatsiooni hinnang on tõsiseks tegev: unehäired on viimastel aastakümnetel omandanud lääneriikides lausa epideemia mõõtmed.

Kui mulle sai lõpuks selgeks, et mu uneprobleem pole nagu kerge köha, mis siirupi manustamisega kaob, võtsin asja tõsiselt ette. Kõigepealt sõlmisin endaga kokkuleppe, et jään rahulikuks ega lase tekkida hirmul õhtuse magamamineku ees. Mõni mu unetu klient kurdab, et hakkab juba hommikul õhtuse voodisse mineku pärast muretsema. Mina tuulutan igal õhtul toa, pesen nagu kord ja kohus hambad ja poen lootusrikkalt teki alla mõttes korrates: "Täna olen tõesti väsinud. Mu kehas on mõnus rammestus. Ma vajun rahulikku ja sügavasse unne." Siis jään ootele ja jooksvalt otsustan, millal on aeg ootamine lõpetada, tekk ja padi kaasa võtta ning elutuppa ümber kolida. Vahel pikutan elutoa diivanil niisama, vahel vaatan telekast sarju või kuulan raadioarhiivist vestlussaateid. Öeldakse, et üle kümne minuti pole mõtet voodis vedeleda ja und oodata, sest see kasvatab stressi. Ma ei teagi, kaua minul ootamine aega võtab, kuna olen aru saanud, et öösel on tark kella vaatamisest hoiduda.

On tuntud tõde, et täiskasvanud peaks hea tervise nimel magama vähemalt kaheksa tundi. Uneteemalisi kirjutisi lugedes kohtab tõsist hurjutamist: muuda oma halbu harjumusi ja hakka magama, muidu saad infarkti või teed liikluses avarii! On ka lausa ähvardamist, et kui öö jooksul 7-11 tundi ei maga, sured varsti ära. (7-11 tundi?! Ma tean inimesi, kelle jaoks juba 3 tundi und öö jooksul on issanda õnnistus.) Aga õnneks on ka leebemaid seisukohti. Tartu Ülikooli Kliinikum ( www.kliinikum.ee ) lohutab unetuid: "Unetus ei ole märk inimese nõrkusest või sellest, et ta oleks teistest halvem. Sagedamini peegeldab see inimese tundelisust ja edasipürgivust. Keegi ei suuda olla iga päev kõige paremas vormis."

Diagnoosiga on kummaline lugu: ühelt poolt annab see selguse, mis aitab tulevikuks (ravi)plaane teha, aga minu arust on siin oht haiguse nimetuse lõksu jääda. Kuskil on olemas tabel, kus on kirjas, milline tablett millise häda korral passib ja lähebki käiku mantra „seda rohtu peate te võtma elu lõpuni," nagu arst ja psühhiaater Airi Värnik on kirjutanud. Ma tahan olla terve, mitte krooniliselt haige, kes hoiab haigussümptomid ravimitega kontrolli all. Otsustasin, et uurin omal käel edasi.

Psühhiaatrilt uurisin, mis pagan mu ajus toimub, et ta keeldub magamast. Kas on õigus neil, kes näevad unetuse taga tugevat stressi ja depressiooni, aga mina ei taha seda endale lihtsalt tunnistada? "Hoiduge üle töötamast!", "Ärge muretsege nii palju!" on tüüpilised soovitused psühholoogide ja unespetsialistide artiklites. Olen öösiti voodis lebades uurinud, millised ärevad mõtted mu peas keerlevad. No ei ole ühtegi muremõtet. Olen rahulik ja mu pea on täiesti jamavaba, ainult valutab magamatusest pisut. Psühhiaater nõustus minuga: ülemäärast stressi, ärevust või depressiooni mul tõepoolest ei esine. Ei esine ka ülekaalulisust, astmat, alkoholi, nikotiini või kofeiini ületarbimist, mida samuti insomniaga seostatakse. Aga diagnoosi ma sain: krooniline unehäire.

Alustasin oma unetuse projekti perearstist. Arst elas mulle küll hooliva tähelepanuga kaasa, aga tõstis õige ruttu käed üles, tunnistades, et esmataseme meditsiin on sääraste krooniliste hädade korral üpris võimetu. Igaks juhuks sai siiski tehtud põhjalik vereproov, sest vahel mõjutab und mõne olulise aine puudus. Veri näitas, et olen terve kui purikas. Muidugi arutasime ka võimalust võtta antidepressanti, seda tänase meditsiini imekommi, aga selle variandi tõstsin ise kohe kõrvale. Hiljem kuulsin ka psühhiaatrilt, et antidepressandid otseselt une kvaliteeti ei paranda.

Võiks ju selle taevast sülle sadanud ajaga teha asju, milleks päevasel ajal aega pole: raamatute lugemine, kirjutamine, käsitöö jms? Reaalsus on see, et pea, iseäranis silmad on nii väsinud, et ühestki natukenegi vaimset pingutust nõudvast tegevusest midagi välja ei tule. Lihtsalt ei jaksa, mõistus ei tööta, silm ei seleta.

Aju riukad

Esitasin ka psühhiaatrile sama küsimuse, mida olen endalt korduvalt küsinud: kuidas on üldse võimalik, et inimene, silmatäitki magamata, kokku ei kuku, et aju lühisesse ei lähe?! "See näitab, kui ääretult kohanemisvõimeline on meie organism," selgitas psühhiaater. See natuke lohutab.

Aju on ökonoomne, ta töötab põhimõttel "kasuta funktsiooni või see läheb kaduma". Stressiolukorras (olgu põhjuseks emotsionaalne üleelamine, haigus, füüsiline valu, ületöötamine, läbipõlemine vms) ei ole magamine prioriteet. Aju arvab, et unne suikumise asemel peab ta hoopis valvel olema ja olukorda kontrollima ja nii ei näe ta une tekitamisega vaeva. "Kui me lõpetame mõne oskuse kasutamise ja arendamise, siis me mitte lihtsalt ei unusta seda, vaid selle oskuse ajukaart läheb nende oskuste kätte, mida me kasutame ja arendame," kirjutab teadlane ja psühhiaater Norman Doidge raamatus "Muutuv aju". Näiteks saavad sünnist saadik pimedatel nahk ja sellel olevad puuteretseptorid asendada silma võrkkesta, sest aju on võimeline nahalt saadud aistingud piltideks muutma. See ei juhtu üleöö, vaid aju see osa, mis töötleb puuteinfot, peab kohanema uute signaalidega ja uue „oskuse" selgeks õppima. Naljaga pooleks võiks siis küsida: kui ma olen minetanud harjumuse magada, millises tegevuses olen nüüd siis andekam ehk millised teised oskused on mu "magamise ajukaardi" üle võtnud?